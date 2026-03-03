Ley “Anti-CEPO”: el proyecto que busca frenar el acoso judicial contra la prensa en Colombia

El movimiento El Veinte y la representante a la Cámara y aspirante al Senado Jennifer Pedraza presentaron el proyecto de ley denominado “Anti-CEPO” que radicarán ante el Congreso este próximo 16 de marzo. En medio de un evento abierto a la prensa, desde el centro de Bogotá, Bejarano fue enfática al señalar la gravedad del contexto colombiano en cuanto al ejercicio del periodismo: “Colombia es uno de los países más letales en el mundo para ejercer el periodismo”. Sin embargo, advirtió que, aunque existen amenazas más visibles, el hostigamiento por vía judicial se ha convertido en un mecanismo particularmente efectivo de censura. “La realidad es que el incremento del acoso litigioso contra la prensa, defensores de derechos humanos y mujeres que denuncian la violencia basada en género es hoy uno de los más directos causantes del silenciamiento de los temas de interés público en América Latina”, afirmó. Aunque se expuso que, si bien acudir a la justicia es un derecho legítimo, la preocupación se incrementa cuando esto se utiliza de forma abusiva. “Todo el mundo tiene derecho a acceder a la justicia... El problema está cuando estos derechos se usan como excusa para silenciar e intimidar”, dijo Bejarano.

¿Qué busca el proyecto?

Esta iniciativa propone ajustes procesales para que los jueces puedan identificar y sancionar estas prácticas en Colombia. “Creemos importante que, en línea con los mandatos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se introduzcan pequeños cambios en la legislación procesal para que los jueces cuenten con herramientas para argumentar, detectar y sancionar el acoso judicial. Este esfuerzo, además de brindar herramientas procesales concretas, también implica un hito simbólico en la lucha contra esta forma de hostigamiento, puesto que se incluye una definición de este fenómeno en la ley”, explicó la abogada. La iniciativa toma como referencia las llamadas leyes anti-SLAPP que ya se han propuesto alrededor del mundo, pero busca una denominación propia: “Ley Anti-CEPO, ley en contra de los casos de enmudecimiento de la prensa y la opinión pública”, se indicó en la rueda de prensa. Además, se insistió en que la propuesta no limita el acceso a la justicia, sino que apunta a evitar su uso indebido. “No se limitará el derecho a acceder a la justicia, pero cuando se haga con fines de silenciamiento, los jueces tendrán mejores elementos para determinar”, afirmó. Este proyecto nace en medio de un recrudecimiento de hostigamiento judicial en contra de la prensa. Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se estableció que en Colombia, durante el año pasado, hubo 469 agresiones; de ellas, 192 fueron amenazas y 61 casos de estigmatización a periodistas. Tras estas cifras inquietantes, los signos de alerta se intensifican, especialmente en un año electoral marcado por la polarización política, un escenario que tiende a incrementar los riesgos para el ejercicio del periodismo en Colombia, sobre todo en zonas donde la labor periodística se ejerce sin el respaldo de grandes empresas de comunicación.

El camino que vendrá en el Congreso