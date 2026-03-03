Ley “Anti-CEPO”: el proyecto que busca frenar el acoso judicial contra la prensa en Colombia

El movimiento El Veinte y la representante a la Cámara y aspirante al Senado Jennifer Pedraza presentaron el proyecto de ley denominado “Anti-CEPO” que radicarán ante el Congreso este próximo 16 de marzo.
En medio de un evento abierto a la prensa, desde el centro de Bogotá, Bejarano fue enfática al señalar la gravedad del contexto colombiano en cuanto al ejercicio del periodismo: “Colombia es uno de los países más letales en el mundo para ejercer el periodismo”.
Sin embargo, advirtió que, aunque existen amenazas más visibles, el hostigamiento por vía judicial se ha convertido en un mecanismo particularmente efectivo de censura.
“La realidad es que el incremento del acoso litigioso contra la prensa, defensores de derechos humanos y mujeres que denuncian la violencia basada en género es hoy uno de los más directos causantes del silenciamiento de los temas de interés público en América Latina”, afirmó.
Aunque se expuso que, si bien acudir a la justicia es un derecho legítimo, la preocupación se incrementa cuando esto se utiliza de forma abusiva. “Todo el mundo tiene derecho a acceder a la justicia... El problema está cuando estos derechos se usan como excusa para silenciar e intimidar”, dijo Bejarano.