Daniel Fernández lleva la bandera de Colombia a las 200 Millas de Daytona 2026: conozca aquí su trayectoria

Este sábado 7 de marzo ondeará la bandera a cuadros en el Daytona International Speedway, dando inicio así a la edición 84 de las 200 Millas de Daytona y allí estará Daniel Fernández, conocido como DF18, en representación de Colombia en la categoría súper hooligans, donde habrá motos comerciales modificadas, con motores de 750cc o más.

“Soy un piloto integral”, manifestó Fernández, quien en sus 35 años como piloto ha competido en carreras de motocross, rallys y velocidad, esta última categoría la más reciente en incursionar. Daniel cuenta con experiencia en varias de las más hostiles pistas del planeta. Por ejemplo, en 2014 participó en Pikes Peak en Colorado, EE. UU. (actualmente no admiten motos), y es hasta la fecha el único colombiano en la historia de la carrera.

También, en dos ocasiones, formó parte de la parrila de la prestigiosa carrera en la Isla de Man (2018 y 2019) y dos veces en las 24 Horas de Cataluña (2022 y 2023). Cuenta con una participación en el Rally Baja 1000 del año 2019 y en el 2025 consiguió un histórico tercer puesto en la Redbull Romaniacs (competencia extrema de motocross realizada en Rumanía). Es el único nacional que ha logrado subir a este podio.

En competiciones nacionales tiene un importante pálmares: campeón de Rally Raid en 2008, ganador de la velocidad en las categorías touring y turismo carretera en el 2013 y primero de la categoría gladiadores en off road de 2024.