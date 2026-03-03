x

Daniel Fernández lleva la bandera de Colombia a las 200 Millas de Daytona 2026: conozca aquí su trayectoria

El piloto nacido hace 50 años en Medellín correrá en las 200 Millas de Daytona, prestigiosa carrera del motociclismo americano. ¿Quién es Daniel Fernández y cómo ha llegado a participar hasta en la Isla de Man?

  • Daniel Fernández en Chuckwalla. CORTESÍA Daniel Fernández
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 horas
Este sábado 7 de marzo ondeará la bandera a cuadros en el Daytona International Speedway, dando inicio así a la edición 84 de las 200 Millas de Daytona y allí estará Daniel Fernández, conocido como DF18, en representación de Colombia en la categoría súper hooligans, donde habrá motos comerciales modificadas, con motores de 750cc o más.

“Soy un piloto integral”, manifestó Fernández, quien en sus 35 años como piloto ha competido en carreras de motocross, rallys y velocidad, esta última categoría la más reciente en incursionar. Daniel cuenta con experiencia en varias de las más hostiles pistas del planeta. Por ejemplo, en 2014 participó en Pikes Peak en Colorado, EE. UU. (actualmente no admiten motos), y es hasta la fecha el único colombiano en la historia de la carrera.

También, en dos ocasiones, formó parte de la parrila de la prestigiosa carrera en la Isla de Man (2018 y 2019) y dos veces en las 24 Horas de Cataluña (2022 y 2023). Cuenta con una participación en el Rally Baja 1000 del año 2019 y en el 2025 consiguió un histórico tercer puesto en la Redbull Romaniacs (competencia extrema de motocross realizada en Rumanía). Es el único nacional que ha logrado subir a este podio.

En competiciones nacionales tiene un importante pálmares: campeón de Rally Raid en 2008, ganador de la velocidad en las categorías touring y turismo carretera en el 2013 y primero de la categoría gladiadores en off road de 2024.

Fernández le contó a este medio detalles del mundo del motociclismo de alta competición. “Uno de mis principales objetivos de este año es poder volver a la Isla de Man, para eso debo correr una cantidad de carreras, por esa razón estuve en Chuckwalla ya que el campeonato colombiano empieza demasiado tarde” explicó sobre su primera prueba del año celebrada en California.

La variedad de circuitos y las distintas condiciones de cada uno de ellos ha llevado a Daniel a desafiarse y buscar estrategias acordes a la situación: ”Ya he ido como espectador a Daytona, es la primera vez que competiré. Espero conocer bien el circuito, desafortunadamente los entrenamientos son muy pocos, principalmente espero disfrutar y demostrar mi experiencia”.

Para este circuito formará parte del equipo Send Zen Racing en una moto Yamaha XSR900. “Sinceramente nunca he manejado esta moto, pero siempre me ha pasado lo mismo. La mayoría de veces pruebo las motos 2 o 3 días antes de competencias. Aclaremos que no es la flecha, es el indio”.

A los 5 años, Daniel ya manejaba moto, tenía una Yamaha PW50 que le regaló su padre, a quien le heredó esta pasión. Empezó a competir a los 16 en motocross y con el tiempo ha probado nuevas modalidades como rally y velocidad.

Actualmente, este paisa tiene vínculos con el mundo automotor distintos a su faceta como piloto: “Tengo 5 almacenes a nivel nacional y un taller de motos, toda mi vida ha girado a esta pasión. También genero contenido para redes sociales”.

