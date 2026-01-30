Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró freno a la emergencia económica

La Corte Constitucional de Colombia ordenó este jueves 29 de enero de 2026 la suspensión provisional del Decreto Legislativo 1390 de 22 de diciembre de 2025, con el que el presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica y social para cubrir un déficit presupuestario de 16,3 billones de pesos en 2026. La medida cautelar fue aprobada por seis votos contra dos y deja sin efectos, de momento, los decretos tributarios asociados a la emergencia mientras el alto tribunal adopta una decisión de fondo prevista para las próximas semanas. En Antioquia, la decisión de la Corte ha sido leída como un espaldarazo institucional a la postura del gobernador Andrés Julián Rendón, quien desde mediados de enero había anunciado que el departamento no aplicaría las medidas tributarias derivadas de la emergencia económica, invocando la excepción de inconstitucionalidad y a la espera precisamente de un pronunciamiento del tribunal.

El pulso previo: Antioquia contra el decreto de emergencia económica

El 22 de diciembre de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro declaró la emergencia económica durante 30 días en todo el territorio nacional, tras el hundimiento en el Congreso de una reforma tributaria con la que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos adicionales para cerrar el presupuesto de 2026. El Decreto 1390 de 2025 argumentó una “situación fiscal grave” que amenazaba la continuidad de servicios públicos esenciales y el goce efectivo de derechos sociales. La figura de la emergencia económica, prevista en la Constitución colombiana como un mecanismo excepcional, permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley en materia tributaria y económica en plazos acotados. Sin embargo, su activación está sometida a un estricto control posterior de la Corte Constitucional, que debe verificar la existencia de hechos sobrevinientes e imprevisibles y la proporcionalidad de las medidas adoptadas. Desde Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón se situó pronto en la primera línea de la oposición territorial al decreto. El mandatario departamental anunció que “Antioquia inaplicará, por excepción de inconstitucionalidad, el decreto que fijó una abusiva carga tributaria dentro de la emergencia económica. Esto significa que hasta que la Corte Constitucional no falle de fondo, Antioquia no aplicará este decreto”, explicó, al tiempo que detalló que el impacto combinado de los decretos de emergencia y del aumento del salario mínimo podría costarle al departamento cerca de 1,5 billones de pesos en inversión pública y programas sociales. Para Rendón, el punto más sensible era el impuesto al consumo de licores, cigarrillos y cerveza, que en Antioquia representa aproximadamente el 40 % de sus ingresos tributarios y que en departamentos más pobres como Chocó llega al 80 %. “Con esos recursos financiamos salud, educación y deporte”, subrayó el gobernador, al advertir que cualquier aumento de la carga fiscal sobre estos productos dentro de la emergencia económica ponía en riesgo la financiación de servicios esenciales en el ámbito regional.

La decisión de la Corte y su impacto en Antioquia

La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió suspender de forma provisional el decreto de emergencia económica al considerar que era necesario evitar posibles impactos irreversibles mientras se estudia su ajuste a la Carta Política. El auto, identificado como 082 de 2026, congeló de manera inmediata los efectos del Decreto 1390 de 2025 y de los decretos tributarios dictados en su desarrollo, incluidos nuevos gravámenes y beneficios fiscales transitorios que ya estaban en marcha. En su argumentación preliminar, la mayoría de magistrados calificó la declaratoria de la emergencia como “manifiestamente inconstitucional”, señalando que el déficit presupuestario, aunque relevante, no se derivaba de un hecho sobreviniente e imprevisible, sino de decisiones de política fiscal y del fracaso legislativo de la reforma tributaria. Ese criterio coincide con los reparos formulados desde finales de 2025 por sectores políticos y gremiales, que advertían que la figura excepcional no podía utilizarse como vía para corregir errores de gestión o para sortear al Congreso. Para Antioquia, la suspensión provisional supone un alivio inmediato en términos de certidumbre jurídica. El departamento había condicionado la aplicación del decreto a la decisión de la Corte y argumentaba que buena parte del ajuste planteado desde Bogotá recaía sobre tributos que son una fuente central de financiación territorial, especialmente el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos, con impacto directo en las cuentas de la Fábrica de Licores de Antioquia y en los recursos destinados a salud y educación. A nivel político, el fallo refuerza la narrativa del gobernador antioqueño en defensa de la autonomía territorial frente a las medidas del Ejecutivo central. Su posición se enmarca en una ola de “rebeldía” de varios gobernadores que, desde mediados de enero, habían advertido su rechazo al decreto de emergencia económica y anunciaron que no aplicarían algunos de sus efectos, particularmente en el impuesto al consumo, hasta conocer la postura definitiva de la jurisdicción constitucional.

Reacciones encontradas: Gobierno nacional, gremios y oposición

La suspensión de la emergencia económica ha polarizado el debate público en Colombia. Desde el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro alertó en redes sociales sobre las “consecuencias económicas y sociales” de la decisión. A su juicio, al “hundir” el decreto, se protege el impuesto a los contribuyentes de mayor patrimonio y se traslada el coste de la crisis al conjunto de la sociedad, algo que el Ejecutivo asegura intentará evitar en el nuevo escenario legislativo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue más allá y criticó públicamente tanto la suspensión de la emergencia como la postura de los gobernadores que se negaban a aplicar el decreto. Según el responsable de la cartera política, los mandatarios regionales no pueden dejar de acatar una norma vigente y, al hacerlo, se exponen a denuncias por prevaricato y a invadir competencias que corresponden en exclusiva a la Corte Constitucional. En el lado opuesto, los gremios empresariales y diversos sectores de la oposición saludaron con alivio la decisión del tribunal. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ya había solicitado en diciembre que, de expedirse la emergencia económica, la Corte considerara su suspensión provisional para evitar “perjuicios irremediables” sobre los contribuyentes, al insistir en que no existía una crisis económica sobreviniente ni sistémica que justificara medidas excepcionales sin intervención del Congreso. En el plano político, voces de la oposición calificaron la suspensión como una “victoria institucional” frente a lo que describen como un uso arbitrario de la figura de emergencia económica para incrementar la presión fiscal. Algunos dirigentes subrayaron que el fallo frena nuevos impuestos y ajustes sobre productos como licores, vinos y cigarrillos, así como modificaciones en gravámenes financieros, que habrían tenido efecto a partir de 2026.

Qué está en juego para Antioquia tras el freno a la emergencia económica