Desalojo en Antioquia: cuatro policías heridos en enfrentamientos con manifestantes en Segovia

Momentos de tensión se vivieron este fin de semana en el Nordeste antioqueño luego de que un operativo realizado por la Policía terminara en una confrontación.
Los hechos ocurrieron este lunes festivo, cuando los uniformados se desplegaron en zona rural del municipio de Segovia para cumplir con una orden de desalojo.
Según los primeros reportes, dicha acción tenía el objetivo de intervenir en operaciones mineras presuntamente no autorizadas en la zona.