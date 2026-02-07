“Colombia después de Petro va a quedar como Medellín después de Quintero: Simón Molina, candidato a la Cámara por Antioquia

Simón Molina, exconcejal de Medellín durante dos periodos por el Centro Democrático, busca ahora llegar a la Cámara de Representantes por Antioquia de la mano de Federico Gutiérrez, de quien fue secretario Privado hasta marzo del 2025, cuando renunció para empezar a trabajar en su aspiración. Este administrador ambiental fue subsecretario de Planeación Ambiental y luego de Servicios Públicos durante la alcaldía de Aníbal Gaviria en Medellín. Puede leer: Juntos pero no revueltos: pulso del uribismo y Creemos para las elecciones Dice que los antioqueños están actualmente mal representados en el Congreso, que la mayoría de congresistas son petristas en Bogotá y antipetristas en Antioquia, que trabajará por que haya más recursos para la seguridad y menos impuestos para los empresarios. Explica el porqué de su apoyo a Abelardo de la Espriella y no a Paloma Valencia.

¿Por qué decidió lanzarse al Congreso?

“El Congreso hay que renovarlo, pero con gente que tenga capacidad, conocimiento y experiencia. Los dos periodos que hice en el Concejo de Medellín me permitieron conocer muy bien cómo se lideran iniciativas para transformar la vida de la gente. Lo demostramos. Lideramos proyectos muy importantes en esta ciudad y, además, en el momento de crisis más importante de Medellín, que fue durante el gobierno de Daniel Quintero, hicimos control político serio, riguroso y denuncias ante los entes de control que hoy están dando frutos muy importantes. Creo que eso, combinado también con la experiencia de ser secretario privado —donde me tocó acompañar al alcalde en todo el modelo de reconstrucción institucional de la ciudad, de recuperar los programas sociales y renovar la infraestructura—, me da la capacidad para poner mi nombre al servicio. Pensando también en que, seguramente, Colombia después del gobierno de Petro va a tener que sufrir un proceso de reconstrucción parecido al que tuvimos que hacer en Medellín. Esa experiencia acumulada es muy propicia en este momento para pensar en llegar al Congreso de la República, en este caso a la Cámara de Representantes”.

La semana pasada Creemos anunció el apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella ¿Por qué se dio esa decisión y no, por ejemplo, con la candidatura de Paloma Valencia? Al alcalde Federico Gutiérrez siempre se le ha visto en la derecha del espectro político, pero nunca en ese extremo

“Consideramos que la mejor opción hoy para enfrentarse a Petro y a su continuidad es Abelardo. Una persona preparada, con experiencia, que le está hablando al país de temas críticos y complejos, como recuperar la seguridad y dejar de darle tantas largas y beneficios a los criminales; de temas que tienen que ver con recuperar la economía de Colombia. Creemos que es quien representa, primero, programáticamente algo más parecido a lo que nosotros estamos impulsando como movimiento y, segundo, que está recogiendo la sintonía popular con la gente. Creemos que va a ser la mejor opción para gobernar el país”.

Me llamaron la atención dos cualidades que mencionó: la preparación y la experiencia. ¿Experiencia en qué específicamente? Porque esa es precisamente una de las críticas más frecuentes a Abelardo, que nunca ha ocupado un cargo público ni de elección popular.

“La experiencia en la vida no solamente la dan los cargos públicos ni la elección popular. Hay gente que tiene mucha experiencia en el sector privado, que lidera empresas. Él, en su profesión como abogado, conoce supremamente bien el ordenamiento jurídico colombiano, entiende bien cómo debe ser, a través de la justicia, el combate a los criminales y a la corrupción. Uno no puede pensar que la única experiencia válida para ejercer cargos públicos es la experiencia que se coge en cargos oficiales. Este país a veces necesita que lleguen visiones desde otros sectores que no están tan contaminados con el sector público y que le den una nueva dinámica al Estado, al gobierno y a las decisiones públicas”.

¿Cuáles son sus propuestas de campaña?

“Tengo muchas ideas en la cabeza, pero lo primero es que necesitamos recuperar la seguridad en este país. No es posible que un gobierno esté pensando más en darle beneficios y apoyo a los criminales que a los ciudadanos de bien. Para eso vamos a exigir liderazgo desde el gobierno y vamos a trabajar para que la seguridad tenga los recursos necesarios y suficientes para operar bien, que se utilicen las herramientas tecnológicas de manera adecuada para fortalecer la seguridad en los diferentes territorios y que se haga una lucha frontal contra el crimen, especialmente en el departamento de Antioquia. Eso lo vamos a exigir y a trabajar desde la Cámara de Representantes”. “También queremos trabajar por un modelo de país en el que sea mucho más fácil ser emprendedor y empresario, en el que se facilite el desarrollo económico. Hay que hacer una profunda revisión del tema impositivo y pensar, de la mano de eso, en tener un estado más eficiente, pequeño y austero, para que se disminuya el gasto de funcionamiento y se permita aumentar la inversión social. Por último, vamos a trabajar para que especialmente Antioquia, que tiene un gran potencial de recursos naturales, vea esos recursos protegidos, manejados de manera adecuada y explotados con los requerimientos técnicos necesarios para hacer uso eficiente y sostenible, potenciando el desarrollo económico alrededor de eso”.

¿Y un representante a la Cámara sí puede ayudar a mejorar la seguridad del país? ¿Eso no es una propuesta más del ejecutivo?

"Es que en la Cámara de Representantes también se aprueban los presupuestos del Estado, las partidas presupuestales que van para seguridad, las leyes y las normas. Por supuesto que uno no asume el mando de las fuerzas militares ni la capacidad de dar órdenes, pero sí por lo menos de que haya los recursos suficientes para que el tema de seguridad sea prioritario, y también de hacerle exigencias a un gobierno y hacer control político sobre cómo está haciendo su persecución a las organizaciones criminales. Por supuesto que desde ahí uno lo puede hacer. Yo lo hice cuando era concejal, siempre estuve pendiente de la seguridad en Medellín".

A los empresarios cada cuatro años les prometen que les van a bajar los impuestos, pero nunca les cumplen. No solo el gobierno de Petro, sino también el gobierno de Duque y el de Santos. ¿Qué les hace pensar a ellos que esta vez sí les van a cumplir con eso?

“Indudablemente tenés razón y uno allá solamente puede responder por sus actuaciones. Yo he sido siempre una persona que ha trabajado de la mano con el sector empresarial y productivo de la ciudad. Tengo una gran relación con ellos también desde el Concejo. Hicimos muchas cosas para facilitarles la vida, siempre muy pendientes en las actualizaciones de los estatutos tributarios, cómo ayudar a beneficiar e impulsar ciertos sectores de la economía. Y eso es lo que vamos a ir a hacer desde el Congreso. Finalmente, la voluntad la tiene que tener el gobierno y el presidente, pero desde el Congreso, por supuesto, uno tiene también incidencia para luchar por esos sectores y para dar la pelea pensando en que en este país es necesario que sea mucho más fácil ser emprendedor y empresario para poder generar riqueza, desarrollo económico y para que con eso se puedan materializar las políticas sociales”.

¿Usted cree que los congresistas actuales representan bien los intereses de los antioqueños o no?