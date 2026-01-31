“La mitad de la bancada paisa fue muy cercana a Petro”: Andrés Guerra, candidato a la Cámara por Antioquia

Hace cuatro años, Andrés Guerra recorrió las calles de Antioquia entregando guayacanes, una estrategia de campaña, por lo menos, particular. Le salió bien: sacó más de 67.000 votos y se convirtió en el cuarto más votado de su partido, detrás de figuras nacionales o con amplio poder regional como Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Cabal y Alirio Barrera.
Recientemente, fue durante meses uno de los precandidatos presidenciales del uribismo pero se bajó de la contienda cuando empezaron las peleas con Miguel Uribe Londoño. Es el único de esos precandidatos que volverá al Congreso, pero, sorpresivamente, no será al Senado sino que se “bajará” a la Cámara.
En esta entrevista explica el porqué de ese cambio, asegura que con su liderazgo el partido aumentará las curules, que la pelea electoral en el departamento no será con la lista de Creemos y señala a buena parte de la bancada antioqueña actual de ser cercana al gobierno Petro de forma solapada.