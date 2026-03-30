EPM advierte afectaciones en el servicio de gas por cierre de vía en el Suroeste antioqueño

Tras dos días del cierre en la vía entre los municipios de Concordia y Betulia, Suroeste antioqueño, en el sector Majagual, producto de una falla geológica de grandes proporciones, EPM anunció que el servicio de gas para los pueblos de Betulia y Urrao se vería comprometido. Lea más: Videos | Fuertes lluvias en Melgar provocaron inundaciones, deslizamientos y daños en centro vacacional de Cafam Así lo oficializó a través de sus redes sociales, donde indicó que en las próximas horas podrían presentarse afectaciones. “Informamos que debido al cierre total de la vía Concordia – Betulia en el sector Majagual, se prevé que el servicio de gas natural se vea afectado en las próximas horas en los municipios de Betulia y Urrao, ubicados en el Suroeste antioqueño. Este aviso preventivo tiene como propósito mantener a los residentes y comercios informados sobre esta situación. Adicionalmente, estamos analizando posibles rutas alternas para llegar con este energético a los municipios afectados”, escribió EPM en su cuenta de X.

A su vez, precisó que ante cualquier duda sobre el tema, está disponible la Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115. Cabe recordar que el incidente fue confirmado por la Secretaría de Infraestructura de Antioquia hacia las 11:15 de la mañana del pasado sábado 28 de marzo. Desde la entidad no solo se hizo un llamado a los habitantes y transeúntes a tomar precauciones, sino a utilizar vías alternas. La Secretaría añadió que para los conductores que necesiten desplazarse hacia los municipios de Betulia y Urrao la recomendación es tomar la vía Santa Fe de Antioquia - La Usa - Caicedo - Urrao - Betulia, Cangrejo - Altamira - Betulia o Urrao o la vía entre el corregimiento de Bolombolo (Venecia) y el municipio de Concordia.

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