EPM advierte afectaciones en el servicio de gas por cierre de vía en el Suroeste antioqueño

Tras dos días del cierre en la vía entre los municipios de Concordia y Betulia, Suroeste antioqueño, en el sector Majagual, producto de una falla geológica de grandes proporciones, EPM anunció que el servicio de gas para los pueblos de Betulia y Urrao se vería comprometido.
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Así lo oficializó a través de sus redes sociales, donde indicó que en las próximas horas podrían presentarse afectaciones.
“Informamos que debido al cierre total de la vía Concordia – Betulia en el sector Majagual, se prevé que el servicio de gas natural se vea afectado en las próximas horas en los municipios de Betulia y Urrao, ubicados en el Suroeste antioqueño. Este aviso preventivo tiene como propósito mantener a los residentes y comercios informados sobre esta situación. Adicionalmente, estamos analizando posibles rutas alternas para llegar con este energético a los municipios afectados”, escribió EPM en su cuenta de X.