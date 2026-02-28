Paloma Valencia llena parque de Rionegro con discurso de seguridad y crítica a la Paz Total

En un evento multitudinario en el parque principal de Rionegro, más de 8.000 personas acompañaron a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, durante el cierre de campaña del senador Esteban Quintero. La concentración se convirtió en una de las más grandes de esta etapa electoral en el departamento.
La aspirante estuvo acompañada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, según los organizadores, se evidenció el respaldo ciudadano a su candidatura y a las listas al Congreso por el Centro Democrático.
Desde la tarima, Valencia marcó el tono del evento con una frase que fue ovacionada por la multitud: “Rionegro está de pie. Y cuando Antioquia resiste, Colombia se salva”. Banderas, consignas y arengas acompañaron su intervención.