Así habrían estafado a la Universidad de Envigado en casi $1 millon de dólares

“Estamos convencidos de que vamos a recuperar el recurso. Así va a ser. Si llegamos a una conciliación con el banco”. Esta fue la promesa que en junio de 2023 hizo la exrectora de la Institución Universitaria de Envigado IUE –Blanca Echeverri Londoño– al Concejo del municipio, luego de salir a la luz que a esta entidad le habrían robado más de $4.300 millones. Sin embargo dicha promesa sigue sin cumplirse.
El escándalo ha revivido en Envigado tras su recordación en medios digitales locales y la reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación de vincular formalmente a Echeverri y a la extesorera Sandra Tobón Alzate a las investigaciones que buscan dirimir responsabilidades.