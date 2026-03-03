A 100 días para el inicio del Mundial, James lleva 106 días sin jugar en el alto rendimiento, ¿hay preocupación en la Selección?

Hacía mucho frío en Minnesota. Por eso, desde que salió a calentar antes del inicio del partido, James Rodríguez tenía el rostro cubierto con un pasamontañas que le cubría nariz y boca, zonas que por lo general se afectan cuando el clima es muy gélido.
De la misma manera salió a calentar en uno de los costados del estadio Allianz Field, donde el Minnesota United hace las veces de local, en los minutos finales del encuentro contra Cincinnati, en el que el equipo del futbolista colombiano se impuso 1-0. Pareció que el entrenador Cameron Knowles, oriundo de Nueva Zelanda, pondría a debutar al capitán del seleccionado nacional en su nuevo equipo el fin de semana pasado. Sin embargo, Rodríguez no ingresó al terreno de juego: casi un mes después de su llegada a la MLS de Estados Unidos, el “10” aún no ha tenido su primer partido del año.