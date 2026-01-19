“Eran unos esposos que jamás se separaban”: familiar habla sobre adultos mayores muertos por conductor borracho en Marinilla, Antioquia

Un pensionado de la rama judicial, Rodrigo Giraldo, y su compañera de vida, Marta Dolly Tamayo, murieron cuando acababan de cumplir con su rutina dominical de ir a misa. Todo por cuenta de un conductor borracho, quien los arrolló cuando perdió el control de su carro y los lanzó a un abismo, provocándoles la muerte.
Todo ocurrió en el kilómetro 40 de la autopista Medellín-Bogotá, en el sector Barandales, de Marinilla, donde quedaron los cuerpos sin vida de estos adultos mayores, mientras que el conductor fue interceptado para que se le realizara la prueba de embriaguez.