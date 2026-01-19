“Eran unos esposos que jamás se separaban”: familiar habla sobre adultos mayores muertos por conductor borracho en Marinilla, Antioquia

Todo ocurrió en el kilómetro 40 de la autopista Medellín-Bogotá, en el sector Barandales, de Marinilla, donde quedaron los cuerpos sin vida de estos adultos mayores, mientras que el conductor fue interceptado para que se le realizara la prueba de embriaguez.

Un pensionado de la rama judicial, Rodrigo Giraldo, y su compañera de vida, Marta Dolly Tamayo, murieron cuando acababan de cumplir con su rutina dominical de ir a misa. Todo por cuenta de un conductor borracho, quien los arrolló cuando perdió el control de su carro y los lanzó a un abismo, provocándoles la muerte.

Esta muerte consternó a la comunidad de Marinilla, teniendo en cuenta la labor que había desempeñado Rodrigo mientras estuvo en la rama judicial, tanto en Medellín como en el Oriente antioqueño, llegando a desempeñarse como juez. Además, siempre se mostraron como una pareja muy unida.

Adriana María Tamayo, exsecretaria de Gobierno de Marinilla y sobrina de Marta Dolly, señaló que “fueron un par de esposos que nunca se separaron y siempre estuvieron cogidos de la mano. Habían salido de la eucaristía y ya esperaban el transporte público para ir a la vereda donde vivían y en ese momento el vehículo los impactó”.

Esta pareja de esposos dejó cuatro hijos, dos de ellos que se encuentran fuera del país, y no tenían nietos. Según sus allegados, se caracterizaron por darles ejemplo de disciplina y trabajo en el proceso de crianza.

Después de una vida entregada a la rama judicial, actualmente Rodrigo se encontraba disfrutando de su pensión en compañía de su esposa, quien toda su vida se desempeñó como ama de casa.

El conductor del vehículo, al resultar lesionado, fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, de Marinilla, y los agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia realizaron el examen toxicológico al conductor, encontrando con que manejaba en el grado máximo, el tres, lo que equivaldría a más de 10 cervezas.

“Las pruebas correspondientes, las cuales arrojaron un nivel de alcoholemia grado 3, confirmaron que se encontraba en estado de embriaguez al momento del accidente”, indicó Julio César Serna, alcalde de la localidad.

Este conductor tendrá que responder penalmente por estas dos muertes y se le imputarán cargos por los delitos de homicidio culposo agravado, que le puede dar de entre 2,6 y 9 años de prisión, dependiendo de la gravedad de la situación.