¡Prográmese! Las Fiestas del Plátano en Sabaneta ya tienen actividades y artistas confirmados

Sabaneta se prepara para una nueva edición de las Fiestas del Plátano de este año de 2026. Entre el 20 y el 29 de junio, el municipio tendrá programación diaria en el Parque Principal, la Casa de la Cultura, la Plazoleta del Centro Administrativo Municipal (CAM), el Centro Comercial Aves María y otros puntos de la localidad, con conciertos, ferias, competencias deportivas, exposiciones de arte y actividades culturales.
Además, durante toda la fiesta municipal habrá actividades permanentes: una feria de emprendimientos del 20 al 28 de junio en el Parque Principal y en la Plazoleta del CAM, un proyecto de muralismo en el Parque de los Cuatro Elementos que se extenderá hasta el 29, torneos deportivos entre el 22 y el 25, y un torneo gamer mundialista que cerrará el 29 de junio.
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