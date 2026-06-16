¡Prográmese! Las Fiestas del Plátano en Sabaneta ya tienen actividades y artistas confirmados

Sabaneta se prepara para una nueva edición de las Fiestas del Plátano de este año de 2026. Entre el 20 y el 29 de junio, el municipio tendrá programación diaria en el Parque Principal, la Casa de la Cultura, la Plazoleta del Centro Administrativo Municipal (CAM), el Centro Comercial Aves María y otros puntos de la localidad, con conciertos, ferias, competencias deportivas, exposiciones de arte y actividades culturales. Además, durante toda la fiesta municipal habrá actividades permanentes: una feria de emprendimientos del 20 al 28 de junio en el Parque Principal y en la Plazoleta del CAM, un proyecto de muralismo en el Parque de los Cuatro Elementos que se extenderá hasta el 29, torneos deportivos entre el 22 y el 25, y un torneo gamer mundialista que cerrará el 29 de junio. También le puede interesar: Así nació el Festival de la Soltería en Chaguaní, el pueblo colombiano que le rinde tributo a los “sin-compliques”

Sábado 20 de junio

La jornada inicial comienza con la Carrera Atlética, que saldrá del sector Catalán y llegará hasta el Parque Principal, con salidas entre las 6:00 a.m. y las 11:30 a.m. Después, entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., se realizará la inauguración oficial de las fiestas con un concierto a cargo de Zuca y DJ Paolo.

Domingo 21 de junio

El Parque Principal será escenario del Segundo Concurso Metropolitano de Danza, entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., que incluirá al mediodía la presentación del grupo Años Dorados.

Lunes 22 de junio

Arranca el proyecto Arte al Parque, en el que artistas plásticos crearán obras en vivo inspiradas en la identidad y la cultura sabaneteña. Ese mismo día comenzará también la Feria de Emprendedoras Madres del CAIPD, en el Parque Principal, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Martes 23 de junio

Por la tarde se realizará la actividad Brillemos Todos, que será una actividad para fomentar la inclusión de personas con discapacidad, familias y comunidad, con la participación del grupo musical y de parodia Frijol Pipol, entre las 3:00 p.m. y las 6:30 p.m. En la noche, el Parque Principal transmitirá el partido Colombia vs. Congo, de 9:00 p.m. a 11:30 p.m.

Miércoles 24 de junio

La jornada del próximo miércoles estará recargada. Incluye una nueva muestra de Arte al Parque en formato de exposición en la Casa de la Cultura (9:00 a.m. a 5:00 p.m.), otra presentación del grupo Años Dorados a las 3:00 p.m., el tradicional desfile de carrozas saliendo desde la Casa de la Cultura a las 6:00 p.m., un ciclopaseo nocturno entre las 8:00 p.m. y las 9:00 p.m., y el Concierto Clásicos del Rock, de 5:30 p.m. a medianoche, con las presentaciones de Dany Muñoz y Miguel Correa.

Jueves 25 de junio

Se realizará la primera edición del Festival de Cine de Sabaneta, en la Plazoleta del CAM, de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. En la cancha San Joaquín habrá una jornada de adopción y bienestar animal, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., y al mediodía el Parque Principal será sede del Desafío de Meseros, entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m. En la tarde se transmitirá el partido Ecuador vs. Alemania, de 3:00 p.m. a 5:30 p.m.

Viernes 26 de junio

La Plazoleta del CAM tendrá la Batalla de Gallos, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., mientras la cancha San Joaquín repetirá su jornada de adopción animal y la Casa de la Cultura tendrá una nueva muestra de Arte al Parque. Tras la transmisión del partido Uruguay vs. España (7:00 p.m. a 9:00 p.m.), el Parque Principal tendrá una Noche de Comedia con Lokillo y JP, Boyacoman, Luz Amparo Álvarez, Polilla, Don Sincero y El Gato, de 4:00 p.m. a 1:00 a.m.

Sábado 27 de junio

Un desfile de motocicletas saldrá desde el sector Las Bodegas entre las 10:30 a.m. y la 1:00 p.m. Por la tarde, el Centro Comercial Aves María será sede de la cuarta edición del Torneo Internacional de Ajedrez, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., mientras la Casa de la Cultura continúa con su ciclo de exposiciones. El Parque Principal transmitirá el partido Colombia vs. Portugal (6:30 p.m. a 8:30 p.m.) y luego tendrá el concierto principal de las fiestas, de 3:00 p.m. a 1:00 a.m., con las presentaciones de Luis Alberto Posada, Jean Carlos Centeno, Víctor Manuelle, Mauricio Ortiz y DJ Paolo.

Domingo 28 de junio

Se realizará el tradicional Festival de Sancochos, en el Parque Principal, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., con la animación de la Emisora Real Sabaneta y las presentaciones de Jovan Mejía “Caballo”, Jaime Ortiz “Bocadillo”, Show Octava Maravilla y Enigma. Entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m. se transmitirán los dieciseisavos de final del Mundial, y el Centro Comercial Aves María repetirá su jornada de ajedrez internacional, mientras la Casa de la Cultura presenta su cuarta y última exposición de Arte al Parque. El concierto de cierre, de 4:00 p.m. a 10:00 p.m., reunirá a La Gran Sonora, Fabián Corrales, Luis Torres, Chalo Ramírez y DJ Paolo.

Lunes 29 de junio

Las fiestas cerrarán con una tarde de porros y cumbias, de 2:00 p.m. a 7:30 p.m., que incluirá a las 3:15 p.m. la premiación del festival gastronómico Sabaneta a la Carta.

La historia de sus fiestas