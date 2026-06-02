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Habló la hermana del joven que murió en el embalse de Guatapé: “No sé por qué le empezaron a pegar”

El cuerpo de Alexánder fue hallado el pasado viernes 29 de mayo tras estar desaparecido cinco días. Autoridades locales y departamentales continúan investigando las causas exactas de lo ocurrido.

  • Autoridades aún investigan si en el planchón donde ocurrieron los hechos se estaba vendiendo licor y droga. FOTOS Cortesía e imagen tomada de redes sociales.
    Autoridades aún investigan si en el planchón donde ocurrieron los hechos se estaba vendiendo licor y droga. FOTOS Cortesía e imagen tomada de redes sociales.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Sobre la muerte de Alexánder Avendaño, de 22 años de edad, en el embalse de El Peñol-Guatapé, aún sigue un manto de duda. De lo ocurrido hay múltiples versiones, además de los videos ya filtrados en redes sociales que muestran el angustiante momento cuando este joven cae al agua y, presuntamente, nadie decide auxiliarlo.

Sin embargo, ya salió a la luz la versión de su hermana Eliana Avendaño, quien se encontraba en el planchón donde ocurrieron los hechos, pues al parecer, era la homenajeada del día y el motivo era su cumpleaños.

Esta joven, en un diálogo que sostuvo con Teleantioquia, confirmó que muchas de las cosas que se están diciendo sobre las causas de la muerte de su hermano son falsas, y que no corresponden a lo que realmente pasó ese día.

Lea más: Así fue el adiós a Alexánder Avendaño, joven que murió en el embalse El Peñol–Guatapé

Si bien es claro que hubo una discusión entre los presentes, Eliana señala que no supo en ningún momento por qué empezaron a golpear a Alexánder. Algunos dijeron que era porque él había enseñado sus partes íntimas; otros indicaron que estaba algo “tomado” y su comportamiento fue indebido, pero su hermana precisó que nada de lo dicho es cierto.

De acuerdo con las declaraciones de Eliana, ella, al ver todo lo que estaba pasando y que los ánimos se habían caldeado, se interpuso para que no agredieran más a su hermano, intervención que al parecer no sirvió de mucho ante la violenta actitud que algunos de los jóvenes tenían en ese momento. Esto según el video que se conoció después de los hechos.

Lo que dice es que, además de golpearlo, le quitaron la ropa y lo tiraron al suelo. Un hostigamiento que finalmente y para su infortunio, terminó en una tragedia.

“A él lo mataron y lo que pedimos es que se haga justicia, que vean el video que circuló en redes sociales donde se ve cómo lo golpearon, cómo lo tiraron al suelo y mucha gente diciendo que lo ahogaran, tal cual sucedió”, dijo Eliana en la entrevista con este medio regional.

A su vez, confirmó que ella no pudo tirarse al embalse para socorrerlo porque tampoco sabe nadar, pero que aún así, al ver su desesperación, nadie optó por hacerlo.

¿Negligencia?

Quizá lo más delicado del asunto radica en que, según Eliana, minutos después de que su hermano cayera al agua alguien del lugar dijo que se pusieran los chalecos porque venía la Policía. Pero de acuerdo con su testimonio, eso nunca sucedió.

Al cabo de una hora aproximadamente, cuando la embarcación llegó a la orilla, la joven fue a interponer de inmediato la denuncia ante las autoridades. “Todo mundo se bajó del barco y se fueron como si nada”, dijo ella en sus declaraciones.

¿Qué sigue?

Ahora lo que se investiga es si en el planchón estaban vendiendo licor y drogas, pues según versiones extraoficiales, en medio de la fiesta, muchos ofrecieron tusi y otro tipo de sustancias. Una posible evidencia que pueda aportar en el caso es que en el video publicado en redes sociales se observa un litro de aguardiente.

Entérese: Muerte de Alexander en Guatapé: MinTransporte reveló posibles fallas en seguridad en el planchón y advirtió sanciones

A la par, las autoridades deberán determinar el por qué el planchón nunca se detuvo una vez Alexánder cayó al agua, y al contrario, continuó su trayecto como si nada hubiera pasado. Este podría ser un detalle clave para avanzar en la investigación.

El último adiós de Alexánder

En sus redes sociales, Eliana hizo una publicación y escribió: “Hoy no es un día fácil... porque nos hace falta, porque su risa, su forma de ser y su luz dejaron un vacío que duele. Pero también es un día para recordarlo con amor, para no dejar que su recuerdo se apague, para demostrar que sigue viviendo en cada uno de nosotros”.

Paso seguido, hizo una invitación pública a una velatón que se hará en honor a su hermano este próximo sábado 6 de junio a las 7:00 p.m., en la parroquia San Vicente Ferrer ubicada en la vereda la Loma del corregimiento de San Cristóbal.

“Trae una vela y, si puedes, trae un recuerdo, una palabra, una oración, porque cada pequeña luz será un ‘te amo’, un ‘te extraño’, un ‘gracias por tanto’”, concluyó Eliana.

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