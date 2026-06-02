Habló la hermana del joven que murió en el embalse de Guatapé: “No sé por qué le empezaron a pegar”

Sobre la muerte de Alexánder Avendaño, de 22 años de edad, en el embalse de El Peñol-Guatapé, aún sigue un manto de duda. De lo ocurrido hay múltiples versiones, además de los videos ya filtrados en redes sociales que muestran el angustiante momento cuando este joven cae al agua y, presuntamente, nadie decide auxiliarlo.

Sin embargo, ya salió a la luz la versión de su hermana Eliana Avendaño, quien se encontraba en el planchón donde ocurrieron los hechos, pues al parecer, era la homenajeada del día y el motivo era su cumpleaños.

Esta joven, en un diálogo que sostuvo con Teleantioquia, confirmó que muchas de las cosas que se están diciendo sobre las causas de la muerte de su hermano son falsas, y que no corresponden a lo que realmente pasó ese día.

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Si bien es claro que hubo una discusión entre los presentes, Eliana señala que no supo en ningún momento por qué empezaron a golpear a Alexánder. Algunos dijeron que era porque él había enseñado sus partes íntimas; otros indicaron que estaba algo “tomado” y su comportamiento fue indebido, pero su hermana precisó que nada de lo dicho es cierto.

De acuerdo con las declaraciones de Eliana, ella, al ver todo lo que estaba pasando y que los ánimos se habían caldeado, se interpuso para que no agredieran más a su hermano, intervención que al parecer no sirvió de mucho ante la violenta actitud que algunos de los jóvenes tenían en ese momento. Esto según el video que se conoció después de los hechos.

Lo que dice es que, además de golpearlo, le quitaron la ropa y lo tiraron al suelo. Un hostigamiento que finalmente y para su infortunio, terminó en una tragedia.