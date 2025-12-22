Soldados secuestrados por la comunidad en Carmen de Atrato, Chocó, podrían ser liberados en las próximas horas

Dieciocho soldados del Ejército Nacional fueron secuestrados este domingo en zona rural de Carmen del Atrato, Chocó, mientras adelantaban un operativo contra el grupo armado organizado ELN, informó el Comando de la Décima Quinta Brigada.
Según el reporte oficial, la unidad militar fue interceptada por cerca de 200 personas y trasladada de manera arbitraria a un resguardo indígena, lo que impidió la continuidad de la operación. Los hechos ocurrieron en un área donde el ELN mantiene presencia activa.
En contexto: Ejército denunció presunto secuestro de soldados en un resguardo indígena en Chocó
El Ejército rechazó lo ocurrido y señaló que estas acciones vulneran la libertad personal, la integridad y la seguridad de los uniformados. Además, advirtió que cualquier intento de obstaculizar operaciones legítimas del Estado atenta contra la defensa de la vida y la seguridad ciudadana en el territorio. La institución hizo un llamado a las autoridades, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para garantizar la integridad de los militares.