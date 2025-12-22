Soldados secuestrados por la comunidad en Carmen de Atrato, Chocó, podrían ser liberados en las próximas horas

Dieciocho soldados del Ejército Nacional fueron secuestrados este domingo en zona rural de Carmen del Atrato, Chocó, mientras adelantaban un operativo contra el grupo armado organizado ELN, informó el Comando de la Décima Quinta Brigada. Según el reporte oficial, la unidad militar fue interceptada por cerca de 200 personas y trasladada de manera arbitraria a un resguardo indígena, lo que impidió la continuidad de la operación. Los hechos ocurrieron en un área donde el ELN mantiene presencia activa. En contexto: Ejército denunció presunto secuestro de soldados en un resguardo indígena en Chocó El Ejército rechazó lo ocurrido y señaló que estas acciones vulneran la libertad personal, la integridad y la seguridad de los uniformados. Además, advirtió que cualquier intento de obstaculizar operaciones legítimas del Estado atenta contra la defensa de la vida y la seguridad ciudadana en el territorio. La institución hizo un llamado a las autoridades, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para garantizar la integridad de los militares.

La Defensoría del Pueblo anunció acompañamiento para la pronta liberación de los soldados

La Defensoría del Pueblo informó este lunes que, tras conocer la situación a través de la Gobernación del Chocó, acompañará una misión humanitaria para facilitar el pronto y seguro retorno de los 18 soldados a su unidad militar y a sus hogares. La entidad indicó que ha adelantado coordinaciones interinstitucionales con autoridades departamentales y comunidades indígenas del resguardo La Puria, donde se encuentran los uniformados.

La Defensoría señaló que en las próximas horas se desplegará el acompañamiento humanitario con el objetivo de resolver la situación sin afectar la integridad de las partes involucradas.

Ejército denuncia presión de más de 200 personas y presencia del ELN en el resguardo

Según explicó el general William Caicedo, comandante de la Décima Quinta Brigada del Ejército, en una reciente entrevista con Blu Radio, los 18 soldados fueron rodeados por entre 200 y 220 personas del resguardo indígena La Puria, en zona rural de Carmen del Atrato, y trasladados bajo presión hasta la escuela de la comunidad. El oficial aseguró que, pese a la situación, los uniformados se encuentran en buen estado de salud y que desde la tarde del día anterior se mantiene contacto con el suboficial al mando mediante telefonía satelital. Lea también: Denuncian amedrentamiento del ELN a la vivienda del alcalde del municipio de Nóvita, en Chocó Caicedo señaló que la unidad ingresó al territorio en el marco de operaciones militares contra una estructura del ELN conformada por cerca de 16 hombres armados, encabezados por alias Ramiro, cabecilla de comisión del Frente Manuel Hernández. De acuerdo con el general, este grupo sería responsable de acciones como la quema de vehículos, bloqueos y amenazas a la población sobre la vía Quibdó–Medellín.

El comandante de brigada afirmó que las comunidades indígenas no pueden impedir el ingreso de la Fuerza Pública a zonas donde se desarrollan operaciones legítimas del Estado y advirtió que, mientras los militares eran retenidos, integrantes del ELN permanecían en la retaguardia del resguardo, a una distancia aproximada de entre cuatro y seis kilómetros. Siga leyendo: Disidencias de Farc al mando de “Calarcá” anuncian cese de ataques a la Fuerza Pública Sobre el armamento, el general indicó que los soldados se vieron obligados a retirarlo momentáneamente por razones de seguridad, ante la presión ejercida por un número mayor de personas, que posteriormente habría ascendido a cerca de 500 integrantes de la comunidad. Según dijo, las armas permanecieron bajo control de la unidad militar. Finalmente, Caicedo afirmó que no se han recibido exigencias económicas por parte de la comunidad y que se mantiene un canal de comunicación con la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de Carmen del Atrato y la Defensoría del Pueblo para facilitar el retorno de los uniformados. El general recalcó que las operaciones contra el ELN en la región no serán suspendidas.

