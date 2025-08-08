Ajustes dentro de una banda sería el origen de fosa en la que exhumaron 5 cadáveres en Santa Bárbara, Antioquia

El hallazgo de los cuerpos ocurrió en la tarde de este jueves en el sector La Palestina y se lograron ubicar luego de varios días de investigaciones por parte de las autoridades, quienes tenían conocimiento de que habían asesinado a varias personas y luego las enterraron en estos parajes rurales. Lograron llegar a este punto mediante las labores de rastreo.

Cinco cuerpos fueron encontrados en las últimas horas en una fosa dentro de un parqueadero de la zona semirrural del municipio de Santa Bárbara, Suroeste antioqueño. Las primeras versiones darían cuenta de que las víctimas fueron asesinadas en medio de un conflicto en una estructura criminal que opera en esta localidad.

El alcalde de Santa Bárbara, Jorge Mario Quintana, aseguró que los cuerpos no estaban juntos, sino dispersos por varios puntos del predio. “No fue en un único sitio; digamos que el perímetro tampoco está muy alejado uno del otro, pero no fue en un sitio específico donde se hallaran los cinco cuerpos, pero es relativamente cerca al sector urbano”.

Fuentes del caso le contaron a EL COLOMBIANO que estas muertes estarían relacionadas con ajustes internos por temas de microtráfico de la banda Johny Cardona, una estructura local de ese municipio y que delinque principalmente en la ruralidad, aunque con algunos movimientos en la zona urbana de la localidad ubicada a 54,5 kilómetros de Medellín (1 hora y 50 minutos de viaje por carretera).

Las víctimas de estos hechos fueron identificadas preliminarmente como Luisa Fernanda Bermúdez Quintana, de 28 años; Jaime Andrés Llanos Ospina, alias La Carta, de 24 años; Juan Carlos Escobar, alias Calvo, de 37 años; Ángel Enrique Horta Ramos, alias El Chamo, y Javier Felipe Cerquera Patiño.

De acuerdo con la información judicial del caso, a Bermúdez Quintana la habrían desaparecido en marzo de este año y después del hecho los criminales le saquearon sus cuentas bancarias.

Los primeros análisis realizados por los expertos judiciales —con base en el estado en el que se encontraban los despojos mortales— habrían dado cuenta de que el cadáver más antiguo estaría relacionado con un homicidio el 8 de diciembre del año pasado, mientras que los restantes estaban desaparecidos desde este año.