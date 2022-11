Esta nueva propuesta de dos puntos por encima del IPC le aseguraría a la institución aproximadamente 51 mil millones de pesos para inversión, un valor que aliviaría los temores de los estudiantes, profesores y empleados. No obstante, ayer la asamblea confirmó que extenderá una semana más el paro hasta el próximo 23 de noviembre, pues considera que el acuerdo verbal no es suficiente para levantarlo.

Los representantes de la institución están a la espera de que la Alcaldía radique ante el Concejo oficialmente la enmienda con el incremento presupuestal prometido para volver a las actividades académicas que ya llevan dos semanas de retrasos y que no se pueden suspender mucho más, pues están con el tiempo justo para reponer las clases hasta el próximo 19 de diciembre, que es cuando el personal de la universidad sale a vacaciones colectivas.

El problema es que hay un grupo importante de concejales de oposición, entre los que están la bancada del Centro Democrático, Simón Pérez, Daniel Duque y Dora Saldarriaga, quienes a pesar de apoyar los reclamos de la comunidad del ITM no están dispuestos a darle trámite al presupuesto presentado extemporáneamente por Quintero, pues temen caer en faltas graves a la ley que les pueden traer sanciones futuras.



De manera que si el presupuesto no se debate en el concejo no se podrán hacer enmiendas y entonces el levantamiento del paro quedaría en veremos.