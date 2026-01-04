x

Una alianza antioqueña le está cambiando la vida a niños olvidados por las EPS

Desde 2023 a la fecha, han operado 27 niños que requerían intervenciones pediátricas u ortopédicas. Este año, por primera vez, le practicaron una cirugía plástica a un niño de Murindó, Urabá antioqueño.

  Los cirujanos Simón Aristizábal y Mónica Restrepo, en medio de una de sus intervenciones quirúrgicas. FOTO cortesía
    Los cirujanos Simón Aristizábal y Mónica Restrepo, en medio de una de sus intervenciones quirúrgicas. FOTO cortesía
  • Una alianza antioqueña le está cambiando la vida a niños olvidados por las EPS
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 6 horas
“A mi niño los ojos le brillan, ahora está contento, me dice que se ve muy bonito”, es lo que relata emocionada Gloria Yaneth Figueroa, madre de Juan José Maquilón, después de que la Fundación Patronato y la Iniciativa Clementina le cambiaran la vida a su hijo y de paso, a ella.

Juan José tiene tan sólo nueve años, pero cada día que pasaba en la escuela era una pesadilla. Otros niños se burlaban de él y le hacían bullying por el tamaño de sus orejas, lo que le afectaba emocionalmente.

“Llegaba muy cabizbajo a la casa, se miraba en el espejo y me decía que él no era un niño feliz porque tenía las orejitas muy grandes. Eso me hacía sentir impotente, eran muchos sentimientos encontrados porque a uno como mamá lo pone muy triste algo así”, añadió.

Al ser un procedimiento más estético que funcional, la EPS no accedió ante su solicitud, por lo que doña Gloria empezó a buscar otra solución. Ahí fue cuando conoció a la Fundación Patronato y a la Iniciativa Clementina, y sin pensarlo se comunicó con ellos para exponer el caso de su hijo Juan José.

Eso fue en abril de este año. Tomaron sus datos, lo inscribieron en el programa y quedó en lista de espera. Siete meses después llegó la buena noticia: su cirugía sería un hecho.

Juan José fue operado el 22 de noviembre en Qlub Quirófanos, en El Parque Comercial El Tesoro. Lo ingresaron a las seis de la mañana y en cuestión de dos horas finalizó el procedimiento. La iniciativa Clementina, a través de Patronato, cumplió su sueño, y gracias a una cirugía plástica sus orejas quedaron justo como alguna vez soñó.

“Juanjo no cabía en la ropa de la felicidad. Me decía que mirara sus orejitas cómo habían quedado de bonitas, que nunca pensó en verse así, y que ahora ya no lo iban a molestar más en su escuela”, añadió su madre.

Así, como Juan José, otros 26 pequeños fueron intervenidos desde 2023 a la fecha, gracias a estos dos proyectos de cooperación solidaria que tienen en común un objetivo primario: velar por la niñez vulnerable.

Esta alianza se forjó hace tres años con el propósito de cambiar las vidas de aquellos infantes a los que, por diferentes motivos, las Entidades Prestadores de Salud a las que están inscritos no les dan una respuesta ni pronta ni favorable, retrasando así los procedimientos a los que necesitan acceder.

Una alianza antioqueña le está cambiando la vida a niños olvidados por las EPS

Carolina Misas Jiménez es la directora ejecutiva de la Fundación Patronato, una entidad sin ánimo de lucro que se creó en 1952 y que busca mejores oportunidades de salud para niños, niñas y adolescentes de hasta 16 años.

“Nosotros apoyamos a los niños que tienen una barrera de acceso al intentar recibir una atención adecuada y de calidad en las diferentes EPS. Con ayuda de donaciones, obtenemos los fondos para costear sus tratamientos, consultas con especialistas, medicamentos, aparatos ortopédicos, auditivos, exámenes diagnósticos y también, cirugías”, dijo.

Misas Jiménez señala que los únicos dos requisitos expedidos para ser tenidos en cuenta por la fundación, es que el niño y su familia no cuenten con los recursos suficientes para costear tratamientos particulares, y que, como primera opción, hayan acudido a su Entidad Prestadora de Salud. Si esta no da una solución a su necesidad, es ahí donde Patronato toma el caso.

En 2025, la fundación ha atendido más de 1.000 niños de Medellín, Antioquia y otras regiones del país, producto de la colaboración de miles de personas que se suman con todo tipo de aporte.

“Hacemos de todo para conseguir los recursos: cenas, clases, talleres, eventos de moda circular, bazares. Lo que sea necesario para apoyar a los chicos que más lo necesitan y de paso, a sus familias”.

A lo realizado por la Fundación Patronato, de la manera menos inesperada, se sumó otra causa solidaria, que lleva por nombre Clementina.

Mientras los cirujanos pediátricos Simón Pedro Aristizábal y Mónica Restrepo tomaban un café en medio de su jornada, les surgió una repentina idea: poner su conocimiento en favor de la comunidad donando, cada uno, una intervención quirúrgica.

Fue así como la conversación tomó fuerza y el bosquejo, un color, tanto que decidieron nombrar su proyecto cooperativo como Iniciativa Clementina. Así se llamaba la abuela de Mónica, quien vivió durante 105 años siendo una mujer entregada al servicio y a las comunidades.

“Fue maestra de escuela, enseñaba a niños indígenas, incluso recorrió muchas zonas lejanas de Antioquia. Su amor por los niños era tan grande que siempre me decía que el sueño de ella era que, cuando me graduara, ayudara a aquellos que más lo necesitaban. Por eso Simón y yo llegamos al nombre Clementina, en honor a su legado y su memoria”.

La idea de donar dos cirugías para dos menores se quedó corta, pues fue ahí cuando, por medio de Camilo Gutiérrez que es el encargado de las redes sociales de Simón y Mónica y, coincidencialmente, de la Fundación Patronato, todos se conocieron, y así consumaron una alianza para aumentar el número de intervenciones.

“En 2023 operamos ocho pacientes que necesitaban cirugías pediátricas y ortopédicas. El año siguiente fueron diez, y este pudimos realizar nueve, obteniendo así un total de 27 procedimientos. Uno de los niños nos llevó a todos velas de navidad y nos leyó una carta que nos hizo llorar, agradeciéndonos porque le íbamos a corregir una deformidad en las rodillas. Eso es lo importante: los pequeños detalles”, concluyó Simón.

El propósito de Carolina, Mónica, Simón y quienes conforman el equipo de trabajo, es continuar con esta linda obra, que más niños se sumen y más vidas se cambien, pues no siempre aquellos que acuden a las Entidades Prestadoras de Salud obtienen una respuesta positiva para sus trámites, y es ahí donde proyectos como estos ayudan a los que más lo necesitan.

Si quiere aportar para el crecimiento de esta causa, puede hacer su aporte a la cuenta de Ahorros Bancolombia 00306948881 a nombre de la Fundación Patronato, o contactarlos a través de sus canales oficiales.

