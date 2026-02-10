x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Revelan la causa de muerte de Catherine O’Hara, actriz de Mi pobre angelito y Bettlejuice

O’Hara, quien fue nominada a la última edición de los Globo de Oro por su papel en la serie The Studio, murió el 30 de enero a los 71 años.

  • Se conoce el certificado de defunción de la actriz Catherine O’Hara, a sus 71 años. FOTO: GETTY
    Se conoce el certificado de defunción de la actriz Catherine O’Hara, a sus 71 años. FOTO: GETTY
Agencia AFP
hace 5 horas
bookmark

La ganadora del Emmy Catherine O’Hara, quien protagonizó éxitos como “Schitt’s Creek” y “Mi pobre angelito”, murió a los 71 años de un coágulo sanguíneo en sus pulmones, reveló su certificado de defunción este lunes.

La actriz canadiense fue trasladada de emergencia al hospital el 30 de enero tras presentar dificultades para respirar en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles.

En contexto: Murió Catherine O´Hara, actriz de Mi pobre angelito y Bettlejuice

La estrella de 71 años, quien actuó en “Beetlejuice” y más recientemente en la sátira de Apple TV “The Studio”, fue declarada sin vida poco después. El certificado de defunción de la actriz indicó que murió de embolia pulmonar, y mencionó un cáncer rectal como factor secundario.

El legado de Catherine O’Hara

O’Hara nació en Toronto en 1954, donde comenzó su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre, junto a Eugene Levy, con quien colaboraría en varias producciones, incluyendo la muy exitosa serie “Schitt’s Creek”.

Su estreno en la gran pantalla vino justamente al lado de Levy, en “Double Negative” (1980). Tras varios papeles en televisión, O’Hara conquistó al público con su rol en “Beetlejuice” de Tim Burton, donde interpretó a Delia, la frívola madrastra de Lydia Deetz, interpretada por Winona Ryder.

Más tarde se casaría con el diseñador de producción de la cinta, Bo Welch, con quien tuvo dos hijos, Matthew y Luke. Dos años después, otro rol maternal sellaría su carisma en la gran pantalla al actuar como la mamá de Macaulay Culkin en la taquillera comedia “Mi pobre angelito” que disparó la carrera del entonces actor infantil.

O’Hara volvería al papel en la secuela de la cinta “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York” (1992), y colaboraría nuevamente con Burton al darle voz a Sally, protagonista de la animada “El extraño mundo de Jack”.

Le siguieron una serie de roles en televisión, incluyendo participaciones en “El show de Larry David”, “Modern Family” y la distópica “The Last of Us”. Pero sin duda fue su protagónico en “Schitt’s Creek” el que la volvió un referente contemporáneo. El papel le dio un Emmy a la mejor actriz en 2020. También conquistó un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores de Hollywood SAG.

Siga leyendo: Estas son las series, según los premios Emmy, que no se puede perder

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida