Revelan la causa de muerte de Catherine O’Hara, actriz de Mi pobre angelito y Bettlejuice

La ganadora del Emmy Catherine O’Hara, quien protagonizó éxitos como “Schitt’s Creek” y “Mi pobre angelito”, murió a los 71 años de un coágulo sanguíneo en sus pulmones, reveló su certificado de defunción este lunes.

La actriz canadiense fue trasladada de emergencia al hospital el 30 de enero tras presentar dificultades para respirar en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles.

La estrella de 71 años, quien actuó en “Beetlejuice” y más recientemente en la sátira de Apple TV “The Studio”, fue declarada sin vida poco después. El certificado de defunción de la actriz indicó que murió de embolia pulmonar, y mencionó un cáncer rectal como factor secundario.