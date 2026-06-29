Germán Vallejo, el turista paisa que visitó más de 1.000 pueblos de Colombia

Cuando Germán Vallejo Villa habla de sus viajes, no se enfoca en las playas más famosas ni las ciudades más turísticas. Resalta los caminos destapados, los pueblos escondidos entre montañas y las conversaciones con campesinos en plazas principales. Y es que a sus 77 años, este antioqueño ha logrado una hazaña que pocos pueden contar: visitar 1.037 de los 1.103 municipios que tiene Colombia, según el registro del Dane.
De Antioquia conoce 123 de 125. Solo le faltan Murindó y Vigía del Fuerte, dos poblaciones ubicadas en la subregión Urabá y con condiciones geográficas que, según él, tiempo atrás hacían más compleja su visita. Sin embargo, está convencido de que muy pronto llegará hasta allí para completar el mapa del departamento en que nació.