A la espera del milagro: sigue la búsqueda de sobrevivientes

Hasta hoy ampliaron la búsqueda de sobrevivientes, más allá de la ventana de 72 horas que suelen estimar los rescatistas tras terremotos como el del lunes. Pasados los tres días bajo los escombros, que se cumplieron el jueves, las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen. No por eso se va la esperanza.
La “ventana” se debe a que, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), las muertes y lesiones traumáticas causadas por el colapso de edificios generan un impacto inmediato. Pero a veces hay excepciones. Ayer en la madrugada, un equipo de rescatistas hizo contacto visual con una mujer bajo los escombros del Hotel Dibeni en Pereira, una de las ciudades más afectadas.