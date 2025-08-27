x

Antioquia unida por los héroes de Colombia: emotiva campaña invita a honrar a los 13 policías caídos

Con mensajes de gratitud y un llamado a la unidad, la Gobernación de Antioquia invitó a la ciudadanía a honrar la memoria de los 13 policías asesinados en Amalfi.

  Varios uniformados, al ver el mensaje, se alegraron y algunos incluso lo guardaron. Imagen: Captura de video.
El Colombiano
27 de agosto de 2025
bookmark

La Gobernación de Antioquia lanzó una emotiva campaña para honrar la memoria de los 13 policías asesinados en un atentado en Amalfi y para agradecer, de manera visible, el sacrificio de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública que cada día protegen al departamento.

El video, difundido en la cuenta de Tiktok del gobernador, Andrés Julián Rendón, muestra a ciudadanos entregando mensajes de apoyo a policías y soldados en distintos lugares. Una cámara oculta registró las reacciones: rostros serios que se iluminan con sonrisas al leer palabras como Gracias por tanto valor y sacrificio. En Antioquia los queremos y les agradecemos mucho” o Ustedes son los verdaderos héroes de Colombia. Algunos uniformados, conmovidos, guardaron los mensajes como un recuerdo íntimo.

En contexto: Gobernación declara día de duelo en Antioquia por muerte de 13 policías en Amalfi

El gobernador invitó a los antioqueños a sumarse al homenaje este jueves 28 de agosto, declarado día de duelo en el departamento. Las banderas ondearán a media asta, se dispondrá listón negro en los espacios oficiales y a las 11:15 de la mañana se guardará un minuto de silencio en memoria de los policías caídos.

“Que Dios dé sosiego a las familias de estos héroes y a nosotros firmeza para seguir en este camino por la defensa de la libertad de los colombianos”, expresó el mandatario.

@andresjulianrc

Antioqueños, honremos la memoria de nuestros 13 Policías asesinados en Amalfi. Con la familia de los uniformados, el Alcalde Federico y Ustedes, nos reuniremos este jueves 28 de agosto, a las 11 de la mañana, en la Gobernación de Antioquia para guardar un minuto de silencio y rendirles un homenaje por su valor y sacrificio.

♬ sonido original - Andrés Julián Rendón

El homenaje tendrá lugar en el primer piso de la Gobernación de Antioquia a partir de las 11:00 a. m., y la invitación se extiende a colegios, universidades, empresas y gremios para que toda la sociedad se una en un mismo gesto de respeto y gratitud.

Más allá de los decretos y ceremonias oficiales, la campaña de la Gobernación busca algo esencial: recordarles a los hombres y mujeres que visten el uniforme que Antioquia los respalda, los agradece y honra a quienes dieron su vida en cumplimiento del deber.

Entérese: “Coronamos, coronamos”: el cruel audio de los terroristas celebrando tras derribar helicóptero de la Policía en Amalfi

