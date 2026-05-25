Tragedia en el Quindío: asesinaron a dos hombres que fumigaban cultivos con drones

En un hecho que ha generado profunda conmoción en el departamento del Quindío, las autoridades adelantan investigaciones por el asesinato de dos jóvenes trabajadores en zona rural del municipio de Calarcá. Las víctimas, contratadas para labores agrícolas, fueron halladas amarradas, con impactos de arma de fuego y parcialmente calcinadas. Los ciudadanos fueron identificados como Yoneyder Correa Gómez, de 23 años, oriundo de Viterbo (Caldas) y residente en Pereira; y Tomás Quintero Tamayo, de 24 años, proveniente de Manizales y residente en Chinchiná. Lea también: Dos muertos en operativo del Gaula Militar en Belén Altavista, de Medellín, donde buscan una menor desaparecida Pese a la gravedad del hecho y al contexto de violencia que atraviesa la región, las autoridades han señalado preliminarmente que este doble homicidio no estaría relacionado con disputas por microtráfico ni con la presencia de grupos armados ilegales.

Fumigaban con drones los cultivos de aguacate

El caso se conoció cuando habitantes del sector alertaron a las autoridades tras observar llamas en cultivos de aguacate de la finca La Margarita, ubicada en el corregimiento de Barcelona, zona rural de Calarcá. Al llegar al lugar, unidades del CTI de la Fiscalía y la SIJIN realizaron la inspección técnica y el levantamiento de los cuerpos. En las primeras indagaciones en el vecindario, las autoridades identificaron que ambos jóvenes trabajaban en la región en actividades de fumigación con drones en fincas dedicadas al cultivo de aguacate. La sevicia del crimen ha generado alarma entre la comunidad, especialmente por el perfil laboral de las víctimas. No se pierda: ¡Atención! Masacre en Andes, Antioquia: a tres hombres los asesinaron y abandonaron en tres veredas

Avance de la investigación