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Tragedia en el Quindío: asesinaron a dos hombres que fumigaban cultivos con drones

Se trata de Yoneyder Correa Gómez, de 23 años, y Tomás Quintero Tamayo, de 24 años.

  • Yoneyder Correa Gómez, de 23 años, y Tomás Quintero Tamayo, de 24 años. Foto: redes
    Yoneyder Correa Gómez, de 23 años, y Tomás Quintero Tamayo, de 24 años. Foto: redes
El Colombiano
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hace 5 horas
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En un hecho que ha generado profunda conmoción en el departamento del Quindío, las autoridades adelantan investigaciones por el asesinato de dos jóvenes trabajadores en zona rural del municipio de Calarcá.

Las víctimas, contratadas para labores agrícolas, fueron halladas amarradas, con impactos de arma de fuego y parcialmente calcinadas.

Los ciudadanos fueron identificados como Yoneyder Correa Gómez, de 23 años, oriundo de Viterbo (Caldas) y residente en Pereira; y Tomás Quintero Tamayo, de 24 años, proveniente de Manizales y residente en Chinchiná.

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Pese a la gravedad del hecho y al contexto de violencia que atraviesa la región, las autoridades han señalado preliminarmente que este doble homicidio no estaría relacionado con disputas por microtráfico ni con la presencia de grupos armados ilegales.

Fumigaban con drones los cultivos de aguacate

El caso se conoció cuando habitantes del sector alertaron a las autoridades tras observar llamas en cultivos de aguacate de la finca La Margarita, ubicada en el corregimiento de Barcelona, zona rural de Calarcá.

Al llegar al lugar, unidades del CTI de la Fiscalía y la SIJIN realizaron la inspección técnica y el levantamiento de los cuerpos.

En las primeras indagaciones en el vecindario, las autoridades identificaron que ambos jóvenes trabajaban en la región en actividades de fumigación con drones en fincas dedicadas al cultivo de aguacate. La sevicia del crimen ha generado alarma entre la comunidad, especialmente por el perfil laboral de las víctimas.

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Avance de la investigación

El comandante de la Policía en Quindío, coronel Carlos Mario Bustamante Bermúdez, confirmó que tras el reporte ciudadano se desplegó un operativo conjunto con unidades de inteligencia y policía judicial.

Según el oficial, se recibió el aviso sobre la presencia de dos cuerpos en la zona rural de Barcelona. “Al llegar al sitio se evidencian dos cuerpos parcialmente calcinados, se activa la verificación de vecindario y la recolección de información”, señaló.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Calarcá, Mario Augusto Castaño, indicó que se adelantan labores de recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y verificación de fuentes humanas para establecer los responsables.

Las autoridades han insistido en que, hasta el momento, no existen elementos materiales probatorios que vinculen este hecho con estructuras armadas ilegales.

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La hipótesis preliminar lo separa de la dinámica criminal predominante en el departamento, donde, según la Secretaría del Interior del Quindío, la mayoría de homicidios estarían asociados al microtráfico.

El doble crimen se suma a otros hechos violentos recientes en la zona rural de Calarcá y municipios cercanos, lo que mantiene en alerta a las autoridades.

Entre los casos recientes está uno ocurrido el pasado 6 de mayo en la vereda Quebrada Negra, donde fue hallado el cuerpo de Josuar José Cardoza Villamizar, de 35 años, junto a su vehículo incinerado.

Otro caso tuvo lugar en la vereda Los Tanques (Filandia), donde se reportó el hallazgo de otro cuerpo cuya identidad y causas de muerte siguen en investigación por parte de Medicina Legal.

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