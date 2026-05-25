Tragedia en el Quindío: asesinaron a dos hombres que fumigaban cultivos con drones

En un hecho que ha generado profunda conmoción en el departamento del Quindío, las autoridades adelantan investigaciones por el asesinato de dos jóvenes trabajadores en zona rural del municipio de Calarcá.
Las víctimas, contratadas para labores agrícolas, fueron halladas amarradas, con impactos de arma de fuego y parcialmente calcinadas.
Los ciudadanos fueron identificados como Yoneyder Correa Gómez, de 23 años, oriundo de Viterbo (Caldas) y residente en Pereira; y Tomás Quintero Tamayo, de 24 años, proveniente de Manizales y residente en Chinchiná.
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Pese a la gravedad del hecho y al contexto de violencia que atraviesa la región, las autoridades han señalado preliminarmente que este doble homicidio no estaría relacionado con disputas por microtráfico ni con la presencia de grupos armados ilegales.