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Incautaron caleta de tres toneladas de marihuana ocultas en una tractomula en Itagüí

Las autoridades señalaron que la droga vendría del departamento de Cauca y pertenecería a la estructura Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las Farc.

  • Aspecto del camión en el que fue encontrada la marihuana incautada. FOTO: Cortesía Ejército
    Aspecto del camión en el que fue encontrada la marihuana incautada. FOTO: Cortesía Ejército
El Colombiano
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hace 3 horas
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En un golpe sorpresa, las autoridades interceptaron un gigantesco cargamento de droga que se encontraba en un camión estacionado en un parqueadero público en Itagüí, que estaría avaluado en más de $9.432 millones.

El operativo fue realizado en conjunto por integrantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Dijín y soldados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), quienes inspeccionaron el vehículo que se encontraba en el barrio San Fernando, en el norte de ese municipio.

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Según precisó la Fuerza Pública, la incautación se logró gracias a información de inteligencia, como parte de las investigaciones que avanzan en contra de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el balance oficial, el vehículo tenía encaletados por lo menos 3.393 kilos de marihuana, que se presume habían sido despachados desde hace diez días desde el municipio de Miranda, en Cauca.

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Dado que la droga estaría lista para ser distribuida por las calles, las autoridades calculan que las disidencias habrían sufrido un golpe de por lo menos 2.625.000 dólares.

La Alcaldía de Itagüí, que también apoyó el operativo, señaló que la incautación representa uno de los más duros golpes contra el narcotráfico en los últimos años en ese municipio.

La entidad agregó que durante las últimas horas varias personas fueron detenidas y su captura se encontraba en proceso de legalización ante la justicia.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánta marihuana fue incautada en Itagüí?
Las autoridades incautaron aproximadamente 3.393 kilos de marihuana ocultos en una tractomula.
¿De dónde venía la droga incautada en Itagüí?
Según las investigaciones, el cargamento habría salido del municipio de Miranda, en el departamento del Cauca.
¿Quién estaría detrás del cargamento de droga incautada en Itagüí?
Las autoridades señalan a la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, disidencias de las Farc.
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