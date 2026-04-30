Incautaron caleta de tres toneladas de marihuana ocultas en una tractomula en Itagüí

En un golpe sorpresa, las autoridades interceptaron un gigantesco cargamento de droga que se encontraba en un camión estacionado en un parqueadero público en Itagüí, que estaría avaluado en más de $9.432 millones.

El operativo fue realizado en conjunto por integrantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Dijín y soldados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), quienes inspeccionaron el vehículo que se encontraba en el barrio San Fernando, en el norte de ese municipio.

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Según precisó la Fuerza Pública, la incautación se logró gracias a información de inteligencia, como parte de las investigaciones que avanzan en contra de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las Farc.