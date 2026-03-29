Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón le respondieron a Iván Cepeda, ¿qué dijeron?

Las declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda en Medellín reactivaron una tormenta política en Antioquia. Sus críticas sobre la relación histórica entre narcotráfico, paramilitarismo y sectores políticos del departamento provocaron una reacción inmediata del alcalde Federico Gutiérrez y del gobernador Andrés Julián Rendón. Ambos mandatarios calificaron sus palabras como expresiones de odio y defendieron el papel de Antioquia en la historia reciente del país. Lea más: Así fue la visita de Iván Cepeda a Antioquia, recibió homenaje de madres buscadoras de la Comuna 13 El primero en pronunciarse fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que, pese a los cuestionamientos, la región ha demostrado capacidad para superar sus momentos más difíciles. “Por más que persista su odio contra los antioqueños, nosotros seguiremos adelante. En Medellín y Antioquia sí que sabemos y hemos sabido superar las más grandes adversidades”, escribió Gutiérrez en su cuenta de X.

Fico Gutiérrez endurece su respuesta y enumera crisis históricas de Antioquia

En su mensaje, el alcalde fue más allá y enumeró lo que considera los principales momentos críticos que ha enfrentado el departamento. Mencionó “la peor época del narcotráfico y Pablo Escobar”, así como la acción de “las Farc, Eln, paramilitares, Clan del Golfo y todas las estructuras criminales y sus aliados”. También incluyó “los que se robaron a Medellín” y, más recientemente, “este nefasto Gobierno Petro (y sus aliados)”. Gutiérrez cerró con un mensaje de resistencia regional diciendo: “Seguiremos resistiendo. Seguiremos saliendo adelante. Y no se les olvide: a Colombia la sacamos adelante desde las regiones. Que cese la horrible noche”. Puede conocer: Álvaro Uribe responde a ataques de Iván Cepeda: “Bandido camuflado de derechos humanos”

Gobernador Andrés Julián Rendón defiende Antioquia y habla de “muro de contención”

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también reaccionó a través de redes sociales con un mensaje en defensa del departamento. “Si Antioquia resiste, Colombia se salva: estoy cada vez más firme en la defensa de este pueblo altivo que no se arrodilla sino ante Dios. Antioquia es muro de contención contra el comunismo”, afirmó. Sus palabras se suman al rechazo institucional que han expresado distintos sectores políticos locales frente a las afirmaciones del candidato.

Las declaraciones de Iván Cepeda que desataron la polémica en Antioquia

El origen de la controversia se remonta al 12 de febrero, cuando Cepeda aseguró en Medellín que Antioquia fue “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”. Estas declaraciones generaron un fuerte rechazo en la región. Incluso, la Asamblea de Antioquia lo declaró persona no grata, en una decisión que, según expertos, excedía sus facultades. Cepeda regresó el 28 de marzo a Medellín y reafirmó sus afirmaciones, ampliando su discurso en un evento realizado en el auditorio de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida). En el acto estuvo acompañado por su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, y posteriormente se trasladó al Parque de San Antonio, donde lo esperaban figuras políticas como Isabel Zuleta, Aída Avella, Camilo Romero, María Fernanda Carrascal, Hernán Muriel y Juan Fernando Cristo. Le puede interesar: Iván Cepeda con 37,5%; De la Espriella 20,2% y Paloma Valencia 19,9% le siguen: encuesta de Guarumo

Iván Cepeda en Medellín.

Cepeda responde: habla de “descontextualización” y se apoya en decisión judicial

Desde la tarima, Cepeda cuestionó la reacción de las autoridades locales y afirmó que sus palabras fueron “perversamente descontextualizadas”. Además, se respaldó en una decisión judicial reciente, ya que un juez negó una tutela interpuesta por ciudadanos que alegaban vulneración a sus derechos al buen nombre y a la honra. El fallo concluyó que sus declaraciones no buscaban estigmatizar a los antioqueños, sino referirse a hechos históricos y resaltar la resiliencia de la población. El candidato insistió en que su intención ha sido señalar fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico y la violencia política documentados en la historia del país, y criticó lo que considera intentos de negacionismo desde sectores de la derecha. En esa línea, mencionó episodios como la masacre de las bananeras, el conflicto armado y el exterminio de la Unión Patriótica.