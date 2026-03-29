Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón le respondieron a Iván Cepeda, ¿qué dijeron?

Las declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda en Medellín reactivaron una tormenta política en Antioquia. Sus críticas sobre la relación histórica entre narcotráfico, paramilitarismo y sectores políticos del departamento provocaron una reacción inmediata del alcalde Federico Gutiérrez y del gobernador Andrés Julián Rendón.
Ambos mandatarios calificaron sus palabras como expresiones de odio y defendieron el papel de Antioquia en la historia reciente del país.
Lea más: Así fue la visita de Iván Cepeda a Antioquia, recibió homenaje de madres buscadoras de la Comuna 13
El primero en pronunciarse fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que, pese a los cuestionamientos, la región ha demostrado capacidad para superar sus momentos más difíciles.
“Por más que persista su odio contra los antioqueños, nosotros seguiremos adelante. En Medellín y Antioquia sí que sabemos y hemos sabido superar las más grandes adversidades”, escribió Gutiérrez en su cuenta de X.