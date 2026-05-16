Colombia registró más 1.100 sismos en los últimos 15 días, según el Servicio Geológico

Colombia es un país activo en sismos y los datos recientes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) lo demuestran. Por ejemplo, entre el pasado 30 de abril y este 14 de mayo de 2026, la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un total de 1.122 sismos. Aunque la mayoría de estos eventos fueron de baja intensidad e imperceptibles para la población, la acumulación de energía subterránea mantiene bajo monitoreo constante a los expertos del país. Durante estas dos semanas de intensa actividad sísmica, la atención de los sismólogos se concentró de manera particular en el departamento del Chocó, una de las zonas con mayor dinamismo geológico del territorio nacional. En esta región del Pacífico se destacaron dos eventos de magnitudes considerables que despertaron la alarma en el occidente y centro de Colombia. Puede leer: ¿Lo sintió? Temblor de magnitud 5.6 sacudió a Antioquia y el Pacífico este jueves

Chocó, el epicentro de los dos eventos más potentes

El primero de estos movimientos destacados ocurrió el pasado 2 de mayo a las 8:37 de la mañana, con una magnitud de 4,0 y epicentro en el municipio de Tadó. Si bien causó un susto inicial entre los habitantes de la provincia del San Juan, no generó afectaciones mayores. Sin embargo, el evento principal y que encendió todas las alertas digitales se registró 12 días después, sacudiendo con fuerza a varias regiones del país. Este jueves 14 de mayo de 2026, a las 7:48 a. m., la tierra volvió a moverse con fuerza. El SGC registró un sismo de magnitud 5,6 con epicentro en el municipio de El Litoral del San Juan (Docordó), en el departamento del Chocó. La rapidez del sistema de monitoreo permitió emitir un boletín preliminar solo tres minutos después, a las 7:51 de la mañana. Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, explicó: “El evento sísmico se registró a las 7:48 con una profundidad de 112 kilómetros. Es importante recordarle a la comunidad que Colombia es un país sísmicamente activo. Hacia esta región occidental del país ocurre una convergencia de placas tectónicas, la placa de Nazca y la placa Suramericana. Esta dinámica genera este tipo de eventos que son normales en la región y que, por su profundidad, se vuelven ampliamente sentidos en gran parte del territorio nacional”. Debido precisamente a esa profundidad de 112 kilómetros, las ondas del sismo viajaron con facilidad y se percibieron con fuerza en el interior del país. El Servicio Geológico Colombiano confirmó que recibió más de 3.500 reportes de sismo sentido, provenientes de 386 centros poblados. Los ciudadanos reportaron el temblor principalmente desde los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Tolima.

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