Colombia registró más 1.100 sismos en los últimos 15 días, según el Servicio Geológico

Colombia es un país activo en sismos y los datos recientes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) lo demuestran.
Por ejemplo, entre el pasado 30 de abril y este 14 de mayo de 2026, la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un total de 1.122 sismos.
Aunque la mayoría de estos eventos fueron de baja intensidad e imperceptibles para la población, la acumulación de energía subterránea mantiene bajo monitoreo constante a los expertos del país.
Durante estas dos semanas de intensa actividad sísmica, la atención de los sismólogos se concentró de manera particular en el departamento del Chocó, una de las zonas con mayor dinamismo geológico del territorio nacional.
En esta región del Pacífico se destacaron dos eventos de magnitudes considerables que despertaron la alarma en el occidente y centro de Colombia.
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