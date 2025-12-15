JEP citó a exmilitares de la IV Brigada por crímenes cometidos en Antioquia: cuatro unidades deberán comparecer en Medellín

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a la Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Subcaso Antioquia (Caso 03), relacionada con los llamados ‘falsos positivos’ cometidos por antiguos integrantes de la IV Brigada del Ejército Nacional en distintas subregiones del departamento.
La audiencia se lleva a cabo en dos momentos. El primero tuvo lugar en el municipio de Granada, los días 4, 5 y 6 de diciembre, y abordó los crímenes ocurridos en esa región entre 2002 y 2007.
La segunda parte se desarrolla actualmente en Medellín, entre el 15 y el 17 de diciembre, donde se examinarán los hechos perpetrados en el Valle de Aburrá, el occidente y el norte de Antioquia, entre 2004 y 2007.
