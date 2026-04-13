Inaudito: por un estrujón accidental, un joven mató a dos hombres en nororiente de Medellín

Un joven de 26 años es el principal implicado en el proceso penal por la muerte de dos personas en el nororiente de Medellín, en hechos de intolerancia que suenan inauditos.

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Según la Fiscalía, el episodio lamentable ocurrió el 5 de abril pasado, domingo de Resurrección, en el barrio Aranjuez.

De acuerdo con lo determinado por la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía en Medellín, el primero de los fallecidos fue un joven de 18 años quien habría sido agredido con un arma cortopunzante, al parecer porque en forma accidental chocó con su cuerpo en uno de sus hombros al hoy indiciado.

Después un hombre de 31 años trató de evitar que el supuesto agresor huyera del lugar y fue herido por este en el pecho con la misma arma con la que le había ocasionado las heridas al primero, quien falleció en un centro asistencial cercano.

Este segundo perdió la vida de manera casi instantánea en el mismo sitio donde sucedió el episodio, mientras que el presunto responsable fue capturado por la Policía en flagrancia, según detalles que reposan en el expediente.

Los cargos por los que deberá responder el presunto agresor son homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo. En la audiencia de imputación, este no se allanó, no obstante, el juez le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras que avanza el proceso judicial.

Un reporte de EL COLOMBIANO publicado el 25 de marzo pasado daba cuenta de que, hasta esa fecha, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), en lo transcurrido de este año se habíen registrado 24 asesinatos por temas de intolerancia como el antes registrado. Las muertes por altercados, incluso, presentaban un incremento si se comparan los números con el año pasado en dos casos,

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Desde la Alcaldía de Medellín aseguran que la intolerancia social es el mayor dolor de cabeza en materia de seguridad, principalmente los fines de semana, cuando hay alta ingesta de licor. Aseguraron que continuarán con múltiples campañas sociales para buscar la reducción de estas cifras.