Hallaron 2.000 partes de motos robadas en enorme “deshuesadero”; así se mueve este ‘mercado’ en Medellín

Ante el reporte de una moto robada en el barrio Córdoba (Robledo), las autoridades activaron el seguimiento mediante cámaras de seguridad. Los seguimientos dieron hasta el barrio Doce de Octubre, donde la Policía encontró uno de los deshuesaderos más grandes de motos hallados en la ciudad. Dentro de esta vivienda, los uniformados ubicaron más de 2.000 autopartes y 24 motores de motos; al hacer las verificaciones hallaron que pertenecían a vehículos reportados como robados. Esto deja en evidencia que, si bien las autoridades destacan una reducción, el fenómeno de hurto de motos está lejos de llegar al cero soñado.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), el año pasado se contabilizaron 4.940 motos robadas, mientras que para 2024 la cifra ascendía a las 6.516, la cantidad más alta en la última década, influenciada también por el incremento de estos vehículos. Para este año las cifras también continúan con una tendencia a la baja. En los primeros 23 días de 2025 ocurrieron 376 hurtos de motos, mientras que para este año se reportaron 148 casos. El halado es la modalidad más común, con 3.885 casos ocurridos en todo 2025, lo que representa que el 78,64% se produce porque los dueños de los vehículos los dejan estacionados, a merced de los delincuentes. Mediante atraco se hurtaron 757 motos, es decir un 15,32%. Para los asaltos, según el reporte, en 615 casos se usaron armas de fuego, en 50 armas blancas y en 10 se implementó el uso de escopolamina. En seis casos se utilizaron elementos contundentes para la intimidación. Entérese: Una de cada 5 motos robadas en Medellín terminan en poder del Clan del Golfo Rolando Plazas, líder del colectivo Motos Robadas y Encontradas, indicó que “en la mayoría de casos que se registran atracos; estos se producen porque hay motos encargadas. De resto, ocurren son los casos en los que la gente da ‘papaya’ dejándolas mal parqueadas en la calle”.

Se estima que el 30% de las motos hurtadas son destinadas para ser regrabadas y adecuadas con placas falsas para luego ser comercializadas en municipios del país, donde no hay estrictos controles por parte de la Policía. El restante 70% se destina para que los vehículos sean desarmados y sus partes, por separado, se comercialicen en talleres de motos o a través de las redes. Plazas explicó que “las motos de bajo cilindraje que se roban terminan como partes para repuestos, pero las que se salvan, en general, son aquellas que fueron encargadas previamente. Hay una referencia reconocida en el mercado que no se desbarata mucho”.

Los espacios usados para el desarmado de motos, por lo regular, distan mucho del espacio encontrado en el Doce de Octubre hace algunos días. De acuerdo con los expertos, se prefiere hacerlo en casas donde se almacenen pocas cantidades para evadir el accionar de las autoridades. “Ya no es tan común que se tengan lugares tan grandes, sino que se van guardando en casas y se llevan a domicilio a talleres que los van solicitando, de acuerdo con la petición de los clientes”, dijo Plazas. Hay ocasiones en las que alquilan espacios en viviendas para poder guardar una o dos motos que fueron hurtadas y luego “enfriadas”, es decir, dejadas en un sitio por varias horas a la espera que no tengan GPS o hayan sido seguidas por la Policía. Después de desarmadas, las llevan a bodegas en sitios lejanos de la ciudad y las van distribuyendo en los talleres con los cuales tengan algún trato, de acuerdo con las peticiones que les vayan haciendo. Le puede interesar: ¿Cómo es el plan para recuperar las motos robadas en Medellín? “Están bajándole mucho el perfil a ese asunto para evitar la reacción de la Policía. Hay una gran bodega en Aranjuez que funciona para varios talleres y, cuando les piden un repuesto, le dicen a la gente que espere y suben hasta esta bodega y bajan la parte que están buscando”, explicó el experto.

“Robados, ¡nunca!”

Una de las estrategias que usan para convencer a los compradores del origen de estos repuestos es darles las suficientes razones para que confíen en que estos no pertenecen a vehículos hurtados. Primero lo que hacen es adecuarlos para que no tengan ningún registro que haga referencia a una moto anterior, como marcaciones en las piezas necesarias. Luego las adaptan para que se vean en perfecto estado. “Cuando la persona pregunta de dónde salió el repuesto que está comprando, por lo general a un precio muy inferior al que le costaría en un almacén, les dicen que estos vienen de una moto que compraron chocada y que no se podía arreglar o, en el peor de los casos, que es de una que les dejaron en el taller porque no tenían como pagar el arreglo”, dijo Plazas.