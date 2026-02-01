Los “pinchallantas” volvieron a la carga en las vías de Medellín

Aunque parezca un ejemplo descabellado, todo apunta a que –al igual que la moda– el crimen es cíclico. Todo porque se volvieron a conocer testimonios de conductores que hablan del regreso de esta modalidad de estafa y de hurto que implica “chuzadas” reales o ficticias a las llantas de los vehículos.
Para quien no lo tenga presente, acá se las recordamos. En el primer caso, el de hurto, la jugarreta consiste en que varios sujetos (supuestamente desconocidos entre sí) le señalan a uno de los conductores presuntos daños en su carro, como una llanta pinchada, buscando así que el vehículo se detenga.