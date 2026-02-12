La extraña desaparición de Dj Dever y dos personas de su equipo en Barranquilla: ya encontraron su camioneta

El paradero del cartagenero Deverson José Ríos Caicedo, conocido como Dj Dever, es todo un misterio y tiene a las autoridades desplegando operativos para su búsqueda en la costa Caribe, y a quienes lo conocen rogando para que nada malo le haya pasado.
El Dj, productor y compositor de Passa Passa Sound System, quien ha colaborado con artistas como Lil Silvio y El Vega, y Kevin Flórez, está desaparecido desde la noche del martes, 10 de febrero, tras una presentación privada cerca de Barranquilla. El artista estaba con dos personas de su equipo de trabajo, Leonard Rodríguez Iriarte (conductor) y Anthony García (encargado del montaje), de quienes tampoco se conoce su paradero.