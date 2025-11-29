Las lluvias cobraron otra víctima: líder social murió arrastrado por una quebrada en Maceo, Antioquia

Las lluvias volvieron a causar estragos en Antioquia, que ya ajusta 14.000 familias damnificadas y más de 50 muertos. El último caso se reportó en el municipio de Maceo, en el Magdalena Medio antioqueño, donde un líder social fue arrastrado por la corriente.
La víctima fue identificada como John Jairo Gil, quien fue docente durante 48 años en la Institución Educativa Filiberto Restrepo Sierra. La ciudadanía relató que el líder habría sido arrastrado por la quebrada El Zacatín, cuyo caudal había aumentado debido a las fuertes lluvias.