Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Un día como hoy 11 de marzo

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 11 de marzo

OTRA COMPRA DE ARGOS EN E.U.

Cementos Argos batió su propio récord como la firma colombiana que ha efectuado la mayor inversión en E.U., al anunciar la adquisición de otra concretera por un monto de US$435 millones. En cuestión de 8 meses el primer grupo cementero nacional ha destinado US$700 millones para fortalecerse en E.U.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 11 de marzo

SOLO 60 AULAS PARA MEDELLÍN

El ministro de Educación había prometido más de 350. En tres años solo se construirán en la ciudad 180 aulas, de 32.000 que programó el gobierno en todo el país. El alcalde Víctor Cárdenas hizo un angustioso llamado al ministro del ramo. Medellín carga un estigma en el tratamiento que recibe del gobierno central.

