Sentado en una banca del Parque del Artista: así sorprendieron a presunto implicado en masacre de Andes

Uno de los principales sospechosos de la masacre ocurrida en Andes en marzo de 2025 fue sorprendido por la Policía mientras estaba sentado en una banca del Parque del Artista en Itagüí. La captura fue anunciada por la Alcaldía de este último municipio, desde donde se señaló que el sospechoso cayó gracias al sistema de cámaras de seguridad y la rápida reacción de la Policía. En contexto: Masacre en Andes, Antioquia, ocurrió en el epicentro de la guerra entre el Clan del Golfo y La Terraza El operativo se desplegó durante la madrugada, cuando los operarios del circuito cerrado de televisión de Itagüí detectaron a una persona con actitud sospechosa, sentada en una banca de ese parque ubicado en el norte de Itagüí. Hacia las 5:40 de la mañana al lugar llegó, en una reacción relámpago, una patrulla de la Policía, que interceptó al hombre y le pidió los papeles para revisar sus antecedentes judiciales.

Fue de esta manera que los uniformados se dieron cuenta de que el sujeto tenía a cuestas una orden de captura por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio y venía huyendo de las autoridades desde hace casi un año. Según precisaron las autoridades, el hombre sería conocido en el bajo mundo como alias Fly y dentro de las investigaciones que se han realizado fue relacionado con una masacre perpetrada en el corregimiento de Santa Rita de Andes. Lea también: Detalles del ataque: exsacerdote está en UCI tras golpiza por pedir que bajaran volumen en Bello Este último caso, cabe recordar, ocurrió en marzo de 2025, cuando cuatro personas fueron asesinadas en una finca de ese municipio del Suroeste antioqueño. Según trascendió entonces, al lugar llegaron hombres armados, sacaron cuatro personas de una vivienda y afuera de la propiedad las ultimaron con armas de fuego.