¿Qué está pasando en Apartadó? Mataron a dos jóvenes en menos de 24 horas

En el municipio de Apartadó la violencia no cede terreno y continúa encarnizándose contra los jóvenes del municipio. En menos de 24 horas asesinaron a dos jóvenes con arma de fuego este fin de semana.

El primer caso se registró en una finca bananera en el barrio Obrero, allí fue asesinado un joven identificado como Felipe B., que era conocido como Pipe. Posteriormente, las autoridades reportaron otro asesinato, esta vez en el barrio Alfonso López, un joven identificado como Jhons Maikol.,C.,C., de 21 años y conocido como “Martillo”, el joven fue ultimado con arma de fuego en vía pública. Su propio hermano lo cargó en brazos para llevarlo al hospital, donde a pesar de los esfuerzos no fue posible salvarle la vida.

Las autoridades adelantan las investigaciones, pero una de las hipótesis que se tejen es que podrían tratarse de nuevas víctimas por cuenta del fenómeno de pandillas que azota al municipio.

Y es que la situación ha llegado a tal punto, que la alcaldía tuvo que decretar hace tres meses toque de queda para menores de 18 años por cuenta de las riñas y las muertes vinculadas a actividad de pandillas. Y es que, según señaló en su momento la administración municipal, tienen identificados al menos a 800 jóvenes que integrarían estos grupos vandálicos y delincuenciales, lo que habla de la dimensión del reto social y de orden público que tiene entre manos el municipio.

Hasta julio de este año dos jóvenes habían sido asesinados en medio de estos conflictos con decenas de heridos por cuenta de brutales riñas, sobre todo con arma blanca, además de la cantidad de aprehensiones realizadas por las autoridades. Una de las víctimas mortales recibió 35 heridas con machete por cuenta de una turba en plena calle, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad. La víctima había recobrado la libertad apenas tras permanecer cuatro años en un centro de detención de menores de edad por homicidio. Las autoridades señalaron que su muerte se trató de una venganza por dicho crimen.

De la mano de organizaciones sociales, las autoridades municipales han intentado abordar la problemática desde un enfoque mucho más amplio que el meramente policivo y punitivo. Por eso han decidido centrarse en los barrios críticos, como Ortíz y el Obrero, con programas educativos, culturales, así como deportivos y oferta de empleo. Incluso han sorteado la posibilidad de sentar en una mesa de diálogo a los líderes de las pandillas que azotan a Apartadó.

También insisten en que hay un componente histórico en este tipo de violencia, pues aseguran que muchos de los jóvenes involucrados en pandillas integran familias huérfanos de padre, madre o ambos que fueron asesinados o desaparecidos en medio del conflicto armado en Urabá en los 90 y comienzos del presente siglo, y que ese desarraigo ha sido común desde entonces en los barrios históricamente más populares del municipio.