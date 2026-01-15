Choque entre un camión y taxi deja seis heridos en vía del Oriente antioqueño: ¿qué originó el accidente?

Un grave accidente de tránsito se registró este jueves 15 de enero en la vía que comunica a los municipios de La Ceja y La Unión, dejando como saldo seis personas lesionadas.

El siniestro ocurrió hacia las 12:40 p. m., en el sector de la vereda La Pastora. De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, el choque se presentó entre un taxi, y un camión.

Como hipótesis preliminar, las autoridades señalaron una posible invasión del carril contrario por parte del camión, hecho que es materia de investigación.

En el taxi se movilizaban cinco personas, incluido el conductor, quienes resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales para valoración médica.

Entre los heridos se encuentra una mujer de la tercera edad, quien presentó traumas en la cabeza y la columna, mientras que el conductor del taxi sufrió una lesión en el pie izquierdo.

Todos los ocupantes fueron atendidos en la clínica San Juan de Dios de La Ceja. El conductor del camión también fue trasladado al mismo centro asistencial para una evaluación médica.

Las autoridades informaron que la atención del accidente contó con el apoyo de ambulancias de hospitales del sector y de la concesión vial Devimed. La movilidad en la zona estuvo restringida de manera temporal mientras se atendía la emergencia, pero posteriormente fue restablecida sin mayores inconvenientes.