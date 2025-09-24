x

En Envigado un hombre murió cuando cayó de un árbol del que intentaba coger mangos

Un habitante de calle murió en Envigado tras caer de un árbol de mangos y ser atropellado. El caso reabre la discusión sobre su vulnerabilidad en el Valle de Aburrá.

  • El accidente ocurrió sobre la Avenida Las Vegas. FOTO: DENUNCIAS ANTIOQUIA
    El accidente ocurrió sobre la Avenida Las Vegas. FOTO: DENUNCIAS ANTIOQUIA
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Un lamentable accidente ocurrió en horas de la tarde del martes 23 de septiembre en Envigado, sobre la Avenida Las Vegas, cerca de la quebrada la Ayurá, en la frontera con Medellín.

Un hombre, al parecer en condición de calle, que intentaba coger mangos de uno de los árboles ubicados en el separador de la vida, cayó desde la altura.

Entérese: Después de 9 días, murió habitante de calle a la que quemaron viva por dañar un jardín en el Barrio Antioquia, Medellín

Según informaron los bomberos, la razón del accidente fue que una rama no soportó el peso del hombro y se quebró

Tras la caída, el hombre fue atropellado por un vehículo que pasaba por la zona y, producto de los golpes, perdió la vida.

Minutos después del accidente, el cuerpo de bomberos del municipio llegó al lugar, pero encontró que el hombre ya no tenía signos vitales, por lo que procedieron a su levantamiento.

La situación de los habitantes de calle en Medellín sigue siendo preocupante, no solo porque son miles sino porque están en terribles condiciones de vulnerabilidad.

Frecuentemente, son asesinados o agredidos en medio de riñas, como le pasó a Luisa Fernanda Gómez, a quien un hombre prendió en llamas, causándole la muerte la semana pasada, solo porque le había dañado un jardín.

Por estos hechos, las autoridades capturaron a pocas cuadras del sitio a Ernesto Oviedo Maldonado, de 64 años, quien, según los testigos, habría sido el responsable de esta agresión y a quien el juez de control de garantías de Medellín mandó a prisión, inicialmente, por tentativa de homicidio agravado, conducta que cambiará a homicidio agravado, luego del fallecimiento de Luisa Fernanda a causa de este ataque.

Siga leyendo: Esto es lo que hay detrás de la reaparición de un colombiano en Ecuador gracias a un video viral de TikTok

¿Dónde fue el accidente del hombre que cayó de un árbol en Envigado?
Ocurrió en la Avenida Las Vegas, cerca de la quebrada La Ayurá, en límites con Medellín.
¿Qué hacía el habitante de calle antes de caer?
Intentaba coger mangos de un árbol en el separador vial cuando la rama cedió y cayó.
¿Qué pasó después de la caída del hombre en Envigado?
Tras caer, un vehículo lo atropelló y murió en el lugar, según confirmaron los bomberos.
