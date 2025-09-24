En Envigado un hombre murió cuando cayó de un árbol del que intentaba coger mangos

Un lamentable accidente ocurrió en horas de la tarde del martes 23 de septiembre en Envigado, sobre la Avenida Las Vegas, cerca de la quebrada la Ayurá, en la frontera con Medellín.

Un hombre, al parecer en condición de calle, que intentaba coger mangos de uno de los árboles ubicados en el separador de la vida, cayó desde la altura.

Según informaron los bomberos, la razón del accidente fue que una rama no soportó el peso del hombro y se quebró

Tras la caída, el hombre fue atropellado por un vehículo que pasaba por la zona y, producto de los golpes, perdió la vida.