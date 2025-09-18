Después de 9 días, murió habitante de calle a la que quemaron viva por dañar un jardín en el Barrio Antioquia, Medellín

Durante 9 días, una habitante de calle batalló en una cama del Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, contra las quemaduras en el 80% de su cuerpo, ocasionadas en medio de un acto de intolerancia por el daño de unas matas sembradas al borde de la canalización de la quebrada La Guayabala. Sin embargo, en las últimas horas, su agonía terminó con su fallecimiento.
Su muerte ocurrió en la tarde de este miércoles 17 de septiembre en el pabellón de quemados de este centro asistencial, donde llegó después de ser remitida desde la Cruz Roja, sede Guayabal, con quemaduras desde la cabeza hasta las rodillas. Esto ocurrió cuando una persona le prendió fuego al cambuche donde se encontraba disfrutando de un sueño en la tarde del pasado 8 de septiembre, en uno de los costados de este afluente.