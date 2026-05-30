Venezuela reconoce que su economía se desplomó un 75% entre 2014 y 2020

Por décadas, los venezolanos supieron que su economía se desmoronaba en medio del régimen chavista. Lo vivieron en los supermercados vacíos, en los apagones, en los hospitales sin medicamentos y en las filas interminables para conseguir gasolina. Ante esto, el Banco Central de Venezuela (BCV) guardaba silencio porque las cifras oficiales simplemente no estaban disponibles.
Eso cambió este año, cuando en mayo, el BCV publicó los datos del Producto Interno Bruto (PIB) que cubren desde 2008 hasta el primer trimestre de 2026, incluyendo el período más oscuro de la economía, los años de contracción entre 2014 y 2020.
Por eso, el economista Mario Valdivia Reyes analizó las nuevas cifras del BCV y concluyó que la contracción acumulada de la economía venezolana entre 2014 y 2020 fue del 75,12%. En términos prácticos, eso significa que el país que producía bienes, servicios y riqueza en 2013 quedó reducido a apenas una cuarta parte de sí mismo, siete años después.