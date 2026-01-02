Con la muerte de La Justa Amaranto, ¿está en riesgo la tradición del bullerengue en el Urabá?

“¿Dónde está Amaranto?, ay ombe, que no la veo. Ya se nos fue la matrona, ya se fue lejos”, cantó con la voz quebrantada, Esmith Rivera Márquez, conocida como ‘La Poderosa del Bullerengue’, quien, al igual que varios en la región, se encuentra consternada y preocupada por la muerte de Eustiquia Amaranto, ‘La Justa’, reconocida como la ‘Voz Insigne del Bullerengue’. Su partida no solo enluta al Urabá antioqueño, sino que revive una alerta que desde hace años hacen sabedores y colectivos culturales en la región: el bullerengue, uno de los géneros afrocolombianos más antiguos, está en peligro de desaparecer en una de las subregiones del país más importantes para este género. Eustiquia falleció el pasado 24 de diciembre en Turbo, dejando un vacío profundo en una tradición que ha sobrevivido varios siglos gracias a la transmisión oral, al canto femenino y a la resistencia cultural de las comunidades negras del Caribe colombiano. Eustiquia fue una de esas voces que encarnó durante casi 100 años la esencia cultural del Urabá. Fue cantadora, pero también partera, rezandera, barequera de oro, pescadora y madre de diez hijos. Su camino en el bullerengue comenzó a los 45 años y desde eso, nunca se detuvo.

Eustiquia Amaranto fue una de las últimas matronas que hizo parte de la generación de antaño de aquellas familias bullerengueras en el Urabá antioqueño. FOTO: Manuel Saldarriaga

Lea más: Urabá despide a Eustiquia Amaranto, la abuela del bullerengue, quien murió a los 98 años En Turbo, Necoclí, Arboletes y San Juan de Urabá, los tambores aún resisten para que el legado de Eustiquia no desaparezca. Sin embargo, hay una amenaza silenciosa, los colectivos culturales alertan que la falta de apoyo institucional y la desfinanciación ponen en peligro la permanencia del bullerengue en la subregión. “Lo que realmente afecta es la falta de apoyo y financiación. Ninguna manifestación cultural puede sostenerse sin apoyo económico. Los géneros comerciales tienen visibilidad y circulación porque están apoyados”, planteó la maestra Dina Luz Suárez. Colectivos advierten que para preservar el bullerengue hay que dignificar el trabajo de las matronas y no abandonar las iniciativas que ayudan a que se mantenga vigente. “Tenemos iniciativas como la de Ofelia Sánchez, que tiene un grupo de niños desde los 5 años que están haciendo bullerengue y es muy importante que los niños sean los nuevos portadores de la tradición bullerenguera”, expresó Enrique Mena, periodista cultural y director del colectivo Visaje Negro. Enrique también añadió que es necesario dejar atrás ese mito de que el Bullerengue es solo para personas adultas. Su género, como bien lo explica este líder cultural, es tan amplio y diverso que todos caben en el. Entérese: El bullerengue es la memoria viva del Urabá, una región que canta su historia “Es importante desmitificar el hecho de que el Bullerengue es una expresión musical y un baile cantado solamente para personas adultas y que los jóvenes sepan que puedan hacer parte de esto. También algo importante es tener escuelas de bullerengue desde una visión público-privada y también tener iniciativas comunitarias”, recalcó Mena.

Una amenaza a la identidad

En San Juan de Urabá, la Casa Diversa del Bullerengue se ha convertido en un refugio de la memoria. Allí funciona la Corporación Cultural Eco de Tambó, de la cual hace parte Esmith Rivera Márquez, conocida como ‘La Poderosa del Bullerengue’, un personaje que durante años ha trabajado con semilleros infantiles para que este género no se extinga con las generaciones de antaño. “Esta tradición tiene 515 años. Es la identidad y herencia de un pueblo, esto significa que hay que velar para que esta identidad no se pierda. Si perdemos el bullerengue, perdemos quiénes somos”, afirmó Rivera Márquez. La muerte de Eustiquia Amaranto, asegura, es una señal de alarma: “Esto es una amenaza. Los pueblos negros estamos desapareciendo y con nosotros está desapareciendo esa identidad. Perder a Amaranto fue como quitarle una columna a esta tradición”, indicó ‘La Poderosa’.