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Motociclista murió en la avenida 80 de Medellín tras chocar contra un separador, un árbol y un carro

Las autoridades investigan si la víctima iba a alta velocidad, ya que perdió el control de su vehículo, provocando este impacto múltiple. La vía estuvo cerrada casi dos horas por este siniestro.

  • A un costado de la vía quedó la motocicleta en la que se movilizaba Smay Estidwar Pérez Gómez, de 33 años, luego de impactar contra varios elementos a la altura del barrio Cristo Rey. FOTO: CORTESÍA
    A un costado de la vía quedó la motocicleta en la que se movilizaba Smay Estidwar Pérez Gómez, de 33 años, luego de impactar contra varios elementos a la altura del barrio Cristo Rey. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Primero chocó contra el separador de la vía, luego lo hizo contra las ramas altas de un árbol y al final lo hizo contra un carro que estaba esperando la señal del pare. Así fue el fatal accidente de un motociclista ocurrido en la avenida 80, a la altura del cementerio Campos de Paz, de Medellín.

El siniestro ocurrió a las 9:28 de la mañana de este sábado en la calle 6 sur (avenida 80) con la carrera 53, en el barrio Cristo Rey, en la comuna 15 (Guayabal), en el suroccidente de Medellín, cuando Smay Estidwar Pérez Gómez, de 33 años, perdió el control de su moto cuando iba en sentido norte-sur.

De acuerdo con el reporte de los hechos, este motorizado perdió el control de su vehículo por circunstancias que no son del todo claras, aunque se tiene como primera versión un exceso de velocidad. Esto hizo que colisionara primero contra el separador central de esta vía.

Entérese: Accidentes en vías de Medellín dejaron tres muertos y tres heridos en cuatro horas

La fuerza del impacto hizo que Pérez Gómez y su motocicleta salieran elevadas, lo que llevó a que ambos golpearan con las ramas superiores de un árbol que había en este corredor vial, agravando las lesiones de este motorizado.

Finalmente, al caer, impactaron contra la parte trasera de una camioneta Kia Sportage que se encontraba esperando el pare sobre la carrera 53 para continuar con su recorrido hacia el sur del Valle de Aburrá.

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Los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín realizaron la inspección al cuerpo sin vida de este hombre, lo que llevó a que este corredor vial estuviera cerrado por más de dos horas, teniendo en cuenta los estragos que generó este hecho.

Los investigadores forenses serán los encargados de establecer plenamente las causas de este accidente, teniendo en cuenta la hipótesis del exceso de velocidad o si habrían otros factores que ocasionaron el accionar fatal por parte del motorizado.

Con este fallecimiento son 164 personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito en las vías de Medellín este año, la misma cantidad de los casos ocurridos en 2025. De las víctimas, 71 se movilizaban en motocicleta como conductores o pasajeros.

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