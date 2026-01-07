x

Dos mujeres fueron asesinadas el martes en Medellín: en una semana van cuatro en Antioquia

Las dos mujeres recibieron ataques con arma blanca. Conozca los detalles de los casos y las cifras que preocupan a la región.

  • Fotografía de referencia para ilustrar un homicidio. FOTO: ARCHIVO EL COLOMBIANO
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Cuatro mujeres han sido asesinadas en menos de una semana del 2026 en Antioquia.

Uno de los homicidios ocurrió el pasado domingo 4 de enero cuando Wilson Cardona Avendaño, de 37 años, asesinó a quien era su esposa, Natalia Lezcano, de 36 años, con un arma blanca.

Wilson se mató después de asesinarla a ella. La Policía lo encontró con una cadena alrededor del cuello. Todo ocurrió en la casa donde vivía la pareja en el barrio Montesol, de este municipio del oriente de Antioquia.

Puede leer más: Lamentable: hallan muerta a pareja de esposos en el municipio de La Ceja, Oriente antioqueño

En el 2025, en Antioquia fueron asesinadas 108 mujeres, apenas dos menos que las 110 que perdieron la vida de manera violenta en 2024, según datos presentados por la Policía y la Gobernación de Antioquia.

Uno de los familiares de la pareja relató a Mi Oriente, un medio local, que el hombre tenía antecedentes de ataques a su pareja y que las autoridades ya sabían sobre ello. Incluso, que existía una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de Cardona desde 2022.

Los demás homicidios han ocurrido en Medellín. Primero fue el de Luisa María Mejía Mosquera, de 33 años, que el 2 de enero a las 10:35 de la noche iba en un taxi por el centro de Medellín cuando la atacaron a bala.

La mataron a ella y al taxista, Egelman de Jesís Tamayo Osorio, de 36 años. A ambos les dispararon desde una motocicleta.

El martes 6 de enero hubo dos víctimas más. Primero, en la mañana asesinaron a Areimy Valentina Quintero Paz, una venezolana de 20 años que vivía en el barrio Kennedy, en el Doce de octubre. La Policía la encontró muerta dentro de su casa con heridas de arma blanca.

Horas más tarde, a la 1:30 de la tarde, la Policía encontró el cadáver de Yennifer Pérez Gutiérrez, de 25 años, en el barrio Versalles de Manrique. La escena fue casi la misma que la de Quintero: la encontraron muerta dentro de su casa con heridas de arma cortopunzante.

“Los hechos y responsables son materia de investigación por parte de las autoridades”, se lee en todos los reportes oficiales.

Le puede interesar: Cuatro personas fueron asesinadas por el Clan del Golfo en Antioquia: víctimas habrían sido citadas por el grupo armado

¿Dónde denunciar violencia de género en Medellín?
Las autoridades recomiendan comunicarse con la Línea 123 Agencia Mujer en Medellín o a la línea nacional 155 para recibir orientación y atención inmediata en casos de riesgo de feminicidio.
