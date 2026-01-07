Dos mujeres fueron asesinadas el martes en Medellín: en una semana van cuatro en Antioquia

Cuatro mujeres han sido asesinadas en menos de una semana del 2026 en Antioquia.

Uno de los homicidios ocurrió el pasado domingo 4 de enero cuando Wilson Cardona Avendaño, de 37 años, asesinó a quien era su esposa, Natalia Lezcano, de 36 años, con un arma blanca.

Wilson se mató después de asesinarla a ella. La Policía lo encontró con una cadena alrededor del cuello. Todo ocurrió en la casa donde vivía la pareja en el barrio Montesol, de este municipio del oriente de Antioquia.

En el 2025, en Antioquia fueron asesinadas 108 mujeres, apenas dos menos que las 110 que perdieron la vida de manera violenta en 2024, según datos presentados por la Policía y la Gobernación de Antioquia.

Uno de los familiares de la pareja relató a Mi Oriente, un medio local, que el hombre tenía antecedentes de ataques a su pareja y que las autoridades ya sabían sobre ello. Incluso, que existía una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de Cardona desde 2022.