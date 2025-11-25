En estado crítico: casi tres semanas sin atención completan más de 12.000 usuarios de la Nueva EPS en Bello

Todos los servicios ambulatorios de la E.S.E Bello Salud están suspendidos. Así lo confirmó en rueda de prensa su gerente César Augusto Arango Serna, esto a raíz de los casi $1.500 millones que les adeuda la Nueva EPS.
Son más de 12.000 usuarios del régimen subsidiado en ese y otros municipios del norte del Valle de Aburrá los que se ven afectados, quienes sólo pueden acceder al servicio de urgencias para casos, literalmente, “de vida o muerte”.
“Desafortunadamente, los trámites administrativos que ha impuesto Nueva EPS y las demoras en las facturaciones, han hecho que se devuelvan facturas que ya aparecían adecuadamente radicadas”, dijo Arango Serna.