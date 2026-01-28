¡Por fin! Arrancan obras en glorieta de Niquía para aliviar la congestión del norte del Valle de Aburrá

La congestión vehicular en el sector de la glorieta de Niquía se ha convertido en un dolor de cabeza para miles de conductores que a diario transitan por el norte del Valle de Aburrá. Largas filas de vehículos, retrasos prolongados y pérdida de horas laborales hacen parte del panorama cotidiano, especialmente en las horas de la tarde, una situación que ciudadanos califican como “insostenible”.

Uno de los afectados es Héctor Eugenio Hoyos Duque, un ingeniero electricista, quien asegura que en los últimos meses la congestión se ha intensificado de manera considerable. Según relató, los tiempos de viaje se han vuelto impredecibles.

“He tenido demoras de 15, 20 y hasta media hora, pero hubo un día en el que me quedé atrapado en un taco durante tres horas y media. Salí a las cuatro de la tarde y llegué a mi casa a las siete y media de la noche. El trancón empezó desde Copacabana y no se movía absolutamente nada”, afirmó.

El ingeniero explicó que, si bien en el sentido Medellín–Cisneros el flujo vehicular suele ser más ágil gracias a un trasvase existente, el problema se presenta con mayor fuerza en sentido contrario, sin importar la hora. Para él, la situación evidencia fallas en la planeación y en la atención oportuna de incidentes viales.

“Si hay un accidente o un choque, debería evacuarse rápidamente. No es posible que en pleno siglo XXI no se tomen decisiones para regular el flujo vehicular en las horas pico”, señaló, al tiempo que hizo un llamado a una mayor articulación entre la Alcaldía de Bello, el Área Metropolitana, Invías y los organismos de tránsito.

El ingeniero estima que, en un solo episodio de congestión, podrían verse afectadas entre 5.000 y 10.000 personas en un día.

Ante este panorama y tras años de reclamos, parece ser que los ciudadanos fueron escuchados. La Alcaldía de Bello anunció el inicio de las intervenciones correspondientes a la solución vial La Seca, conocida como el “tablero norte–sur”, y a la primera etapa del Bulevar del Norte, un proyecto clave para descongestionar la glorieta de Niquía y mejorar la movilidad en el norte del Valle de Aburrá.