x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Injustificada? Exfuncionarios de Petro lanzan dura advertencia ante la Corte Constitucional por emergencia económica

Para dos exintegrantes del gabinete de Gustavo Petro, la emergencia económica no se justifica y advirtieron en sus conceptos técnicos riesgos para la democracia y la estabilidad fiscal.

  • El exministro de Hacienda y exdirector del DNP advirtieron sobre los puntos por los cuales no se justifica la emergencia económica. Fotos: Colprensa
    El exministro de Hacienda y exdirector del DNP advirtieron sobre los puntos por los cuales no se justifica la emergencia económica. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

En medio del análisis que la Corte Constitucional hace sobre el decreto presidencial de emergencia económica, los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, José Antonio Ocampo y Jorge Iván González, enviaron conceptos técnicos afirmando que esta es injustificada.

Para el exministro de Hacienda Ocampo y el exdirector de Planeación Nacional, González, el Decreto 1390 de 2025, que contiene la declaratoria de emergencia económica, no cumple con los requisitos constitucionales de excepcionalidad, imprevisibilidad y sobreviniencia.

Lea también: Consejo Gremial pide tumbar la emergencia económica y asegura que Irene Vélez no podía firmar el decreto

Ambos economistas que fueron parte del gabinete coincidieron en que los motivos invocados por el Ejecutivo para justificar la emergencia no surgieron de manera repentina, sino que corresponden a desequilibrios estructurales que han sido advertidos durante años en debates presupuestales, marcos fiscales de mediano plazo e informes de organismos de control.

Con el fin de justificar sus conceptos ante la Corte, Jorge Iván González presentó una evaluación detallada de las ocho razones presentadas por el Gobierno, concluyendo que ninguna constituye un hecho sobreviniente.

En el listado de esas razones, González resaltó que, en el caso de la salud, el déficit de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es un problema antiguo y ampliamente discutido.

Para otro de los puntos de justificación de la emergencia, que es la seguridad, el exdirector del DNP explicó que el incremento de la violencia ha sido progresivo y ya estaba diagnosticado en el Plan Nacional de Desarrollo.

En cuanto a la crisis fiscal, el economista recordó que las dificultades financieras fueron advertidas tras el fracaso de intentos previos de reforma tributaria y por alertas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y el FMI.

En su análisis, González concluyó que situaciones como desastres naturales, sentencias judiciales pendientes y restricciones de caja son riesgos normales del proceso presupuestal y de planeación fiscal.

Por otro lado, el exministro Ocampo fue enfático al advertir que el rechazo de reformas tributarias en el Congreso no es un evento extraordinario, sino un resultado posible y legítimo del proceso democrático y el equilibrio de poderes.

Para el exjefe de la cartera de Hacienda, pretender asumir facultades extraordinarias ante una “derrota legislativa” distorsiona el sentido de los estados de excepción y debilita la democracia fiscal.

Las alternativas que Ocampo y González le proponen a Petro para reemplazar decreto de emergencia económica

En lugar de recurrir a la excepcionalidad, el exministro de Hacienda y el exdirector del DNP coincidieron en que el Gobierno debe utilizar los instrumentos presupuestales ordinarios, por lo que recomendaron una priorización del gasto y corregir ineficiencias en la ejecución presupuestal.

Los exfuncionarios también dejaron como sugerencia adelantar un ajuste fiscal ordenado dentro del marco legal vigente y mantener la disciplina y responsabilidad fiscal bajo las reglas existentes.

Los conceptos, solicitados por el magistrado Carlos Camargo, servirán como base para que la Sala Plena de la Corte Constitucional tome una decisión de fondo respecto a la emergencia económica decretada por el presidente tras la no aprobación de la reforma tributaria en el Congreso.

Siga leyendo: Emergencia Económica: ¿se extenderá 90 días más o la Corte Constitucional la tumbará?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida