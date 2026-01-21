Qué tragedia: madre y sus tres hijos murieron, al parecer, tras inhalar un gas tóxico en su vivienda en medio de un corte de energía

El Silencio es el nombre del barrio donde ocurrió la tragedia, pero también es esa ausencia de ruido la que reina en ese sector del municipio de Tiquisio, en Bolívar, luego de la bulla y la algarabía que generó la muerte de una madre y sus tres hijos por la inhalación de un gas tóxico en su propia vivienda. Y es que fueron precisamente sus vecinos quienes los hallaron tras notar su ausencia entre la comunidad y una falta de movimiento inusual en su vivienda. Entre todos forzaron la puerta y al ingresar, encontraron a los cuatro integrantes de la familia en una de las habitaciones: la madre y la hija menor estaban acostadas en la cama, mientras que los otros dos menores yacían sobre el piso.

Las víctimas fueron identificadas como Brillid Thalia Rodríguez Restrepo, una madre de 29 años, y sus tres hijos Ingrid Yulieth, Luis Fernando y Misel Dayana Baranoa Rodríguez, de 13, 10 y 6 años respectivamente. Las autoridades, que ya adelantan las investigaciones sobre las causas de la muerte de la familia señalaron como primera hipótesis una inhalación de monóxido de carbono que al parecer fue emanado por una planta eléctrica que las víctimas utilizaron para suplir la falta de energía en el municipio. Lea aquí: Usaban aplicaciones de citas para robarle a extranjeros: así operaba una red que fue enviada a prisión en Cartagena De acuerdo con el comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Pinzón, desde el lunes 19 de enero, Tiquisio se encontraba sin servicio de fluido eléctrico, motivo por el cual las víctimas habrían utilizado la planta eléctrica para suministrar energía a la vivienda, la cual fue encendida dentro de la misma. “El equipo habría permanecido encendido durante la noche, generando la inhalación de gases tóxicos, monóxido de carbono, lo que ocasionó el fallecimiento” de las cuatro personas al interior del inmueble, indicó el coronel Pinzón, quien hizo un llamado a la comunidad a no utilizar estos equipos en espacios cerrados en los que se pueden concentrar gases tóxicos.