Qué tragedia: madre y sus tres hijos murieron, al parecer, tras inhalar un gas tóxico en su vivienda en medio de un corte de energía

La mujer y sus tres hijos de 13, 10 y 6 años, murieron en Tiquisio, Bolívar, al parecer, tras inhalar un gas tóxico emanado por una planta de eléctrica que las víctimas utilizaron para suplir la falta de energía. Así ocurrieron los hechos.

  • Los cuatro cuerpos fueron hallados por los vecinos, quienes se extrañaron por la ausencia de la familia en la comunidad. FOTOS: Alcaldía Tiquisio y Colprensa
El Colombiano
hace 4 horas
El Silencio es el nombre del barrio donde ocurrió la tragedia, pero también es esa ausencia de ruido la que reina en ese sector del municipio de Tiquisio, en Bolívar, luego de la bulla y la algarabía que generó la muerte de una madre y sus tres hijos por la inhalación de un gas tóxico en su propia vivienda.

Y es que fueron precisamente sus vecinos quienes los hallaron tras notar su ausencia entre la comunidad y una falta de movimiento inusual en su vivienda. Entre todos forzaron la puerta y al ingresar, encontraron a los cuatro integrantes de la familia en una de las habitaciones: la madre y la hija menor estaban acostadas en la cama, mientras que los otros dos menores yacían sobre el piso.

Las víctimas fueron identificadas como Brillid Thalia Rodríguez Restrepo, una madre de 29 años, y sus tres hijos Ingrid Yulieth, Luis Fernando y Misel Dayana Baranoa Rodríguez, de 13, 10 y 6 años respectivamente.

Las autoridades, que ya adelantan las investigaciones sobre las causas de la muerte de la familia señalaron como primera hipótesis una inhalación de monóxido de carbono que al parecer fue emanado por una planta eléctrica que las víctimas utilizaron para suplir la falta de energía en el municipio.

Lea aquí: Usaban aplicaciones de citas para robarle a extranjeros: así operaba una red que fue enviada a prisión en Cartagena

De acuerdo con el comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Pinzón, desde el lunes 19 de enero, Tiquisio se encontraba sin servicio de fluido eléctrico, motivo por el cual las víctimas habrían utilizado la planta eléctrica para suministrar energía a la vivienda, la cual fue encendida dentro de la misma.

“El equipo habría permanecido encendido durante la noche, generando la inhalación de gases tóxicos, monóxido de carbono, lo que ocasionó el fallecimiento” de las cuatro personas al interior del inmueble, indicó el coronel Pinzón, quien hizo un llamado a la comunidad a no utilizar estos equipos en espacios cerrados en los que se pueden concentrar gases tóxicos.

El alcalde del municipio, Neil Enrique Cantillo, por su parte, explicó otra hipótesis sobre la muerte múltiple. En diálogo con Blu Radio aseguró que el deceso de la mujer y sus tres hijos se habría dado tras comerse una torta.

“Por ahora, hay varias versiones. Se hablaba de inhalación de gases, también que habrían consumido un pudín que fue encontrado en la nevera, pero hasta el momento no sabemos”, dijo el mandatario local.

Siga leyendo: Caballos a $100 millones y carruajes a $1.000 millones: alcalde de Cartagena denuncia sobrecostos en oferta de gremio de cocheros

El gobernador de Bolívar, Yamili Arana, lamentó lo ocurrido con la madre y sus tres hijos, y anunció que un equipo de la Secretaría de Salud de Bolívar se trasladará al municipio para brindar “asistencia psicoemocional” a los familiares de los fallecidos.

“Desde la Gobernación de Bolívar daremos todo el apoyo que se requiera en la investigación para esclarecer los hechos, que esperamos, sea pronto. Nos duele profundamente esta tragedia. Que sea nuestro Señor brindando consuelo y resignación a sus familiares (sic)”, escribió el gobernador en X.

