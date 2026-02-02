Dos verdades pueden coexistir al mismo tiempo. Por un lado, la necesidad de solicitar colaboración específica, en medio de una crisis sanitaria, a gobiernos extranjeros resulta indispensable cuando se afronta un momento de dificultad en el sistema de salud. Al mismo tiempo, se puede cuestionar el país del que proviene esa ayuda, más aún cuando se prometió algo que finalmente no se cumplió. En 2025, en medio de la emergencia sanitaria por fiebre amarilla en Colombia, los gobiernos de Cuba y Colombia anunciaron la donación de 2.000 dosis de vacunas por parte de la isla. El anuncio fue difundido ampliamente por medios oficiales cubanos y celebrado por voceros del Gobierno colombiano como un gesto de cooperación internacional en salud. De hecho, Laura Sarabia, el 4 de mayo del año pasado, cuando era Canciller, destacó esto: “Agradecemos a Cuba por su generosa y solidaria donación de dos mil dosis de vacunas contra la fiebre amarilla. Seguimos trabajando por el bienestar del país”, aseguró. Le puede interesar: Fiebre amarilla: Minsalud priorizó grupos de personas para el refuerzo de la vacuna. Sin embargo, cuando está a punto de cumplirse un año desde ese anuncio, las vacunas nunca llegaron al país. La emergencia sanitaria Las cifras oficiales muestran que la emergencia por fiebre amarilla era crítica y sigue siéndolo. Según el boletín epidemiológico del el Instituto Nacional de Salud (INS), con corte del 17 de enero de este año, en 2025 se confirmaron 125 casos de esta enfermedad en el país, de los cuales 51 terminaron en fallecimientos. La letalidad se ubicó en 36,8 %. De acuerdo con el Ministerio de Salud, con corte del 31 de enero de 2026, desde 2024 y hasta lo corrido de este año se han confirmado 164 casos de fiebre amarilla en el país, con un saldo de 75 personas fallecidas. En lo corrido de 2026 ya se contabilizan 16 casos y 12 fallecimientos.

¿Qué pasó con la donación? Una investigación de Programa Cuba, un centro de pensamiento dedicado al análisis de la realidad cubana de la Universidad Sergio Arboleda, por medio de un derecho de petición, reveló que la supuesta donación no se materializó, pese a haber sido aceptada formalmente. EL COLOMBIANO habló con Sergio Ángel, director del Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, y este advirtió que anunciar vacunas que no llegan y celebrar donaciones inexistentes no constituye cooperación internacional, sino un ejercicio de desinformación institucional. Según explicó, este hallazgo hace parte de una investigación más amplia sobre los acuerdos entre ambos gobiernos durante la administración de Gustavo Petro. “Nosotros estamos haciendo una investigación más grande en donde queremos establecer qué tipo de acuerdos, convenios y contratos se han establecido entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Colombia durante la administración de Gustavo Petro. (...) Uno de los primeros resultados que hemos encontrado es el de estas vacunas”, señaló. Justamente, ante la coyuntura sanitaria, y que ya casi se cumple el anuncio de esta donación, encontraron que “en el marco de esa emergencia sanitaria se hace ese anuncio oficial por parte del gobierno de Cuba y pues nunca se desmiente que no llegaron ni que enviaron nada”, explicó el investigador. “Las vacunas nunca entraron al país, no hay duda. La respuesta es absolutamente contundente”, afirmó.

La “diplomacia médica” Por otro lado, Elaine Acosta, socióloga e investigadora asociada al Instituto de Investigación Cubana (Cuban Research Institute) de la Universidad Internacional de Florida (FIU), le explicó a este diario que el anuncio de la donación de vacunas responde al interés político de ambos gobiernos en la “ampliación o el fortalecimiento de alianzas internacionales, especialmente con gobiernos de izquierda de la región”, en un momento marcado por “el debilitamiento de los lazos y de las conexiones de la dictadura cubana en el contexto regional”. “Históricamente ha usado de manera instrumental la llamada solidaridad en términos de salud pública. (...). En general como una vía también de fortalecer los lazos políticos en la región”, con el objetivo de “ejercer influencia política e ideológica”, más allá de una ayuda humanitaria concreta. De manera que, así como dice Celia Cruz en uno de sus himnos más famosos, “el tiempo va pasando” y “yo sigo esperando y al cielo rezando”, las promesas de ambos gobiernos se han desvanecido en palabras y no se han materializado en hechos. Las características similares de izquierda podrían ser una coincidencia. Sin embargo, es bien sabido que, en esta gestión en la Casa de Nariño, nada es una casualidad. Mientras tanto, el pueblo de ambas naciones, inmersos en una crisis de salud tan distintas como similares, entonan, los acordes y letras del final de la canción, augurando la frase “me mata de dolor”.