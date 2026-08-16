Pasajero murió tras presuntamente intentar robar a conductor de InDrive en Bello, Antioquia

En la madrugada de este domingo 16 de agosto, hacia la 1:10 a.m., se registró la muerte de un hombre en la vía La China, vereda Chacha Fruto, jurisdicción del municipio de Bello, a la altura de la finca Las Trancas. Según el reporte preliminar de las autoridades, se trata de una muerte por establecer, catalogada como un posible caso de legítima defensa, que actualmente es investigada por la Fiscalía.

La víctima era un hombre de entre 25 y 30 años, quien vestía una gorra color beige, chaqueta azul, jean negro y zapatos negros. Su cuerpo no presentaba signos de violencia adicionales y el arma utilizada en el hecho aún está por establecer.

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De acuerdo con el relato entregado a las autoridades, la víctima habría solicitado un servicio de transporte en motocicleta a través de la plataforma InDrive, con recogida en el sector de la bomba Bellanita y destino hacia la vía La China, en zona rural de Bello.

Durante el trayecto, el pasajero al parecer habría intentado hurtar al conductor de la motocicleta, ocasionándole una lesión con arma cortopunzante en el hombro izquierdo. Ante la agresión, el conductor reaccionó sujetando al agresor por el cuello, momento en el que recibió el auxilio de un residente de una finca cercana, así como de una pareja que se movilizaba en motocicleta por el sector.

Entre los tres, según el relato, lograron inmovilizar y amarrar al agresor, mientras daban aviso a la Policía Nacional. Sin embargo, cuando las unidades policiales llegaron al lugar, encontraron al hombre tendido y sin signos vitales.

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Las autoridades tomaron entrevistas formales a las personas que intervinieron en el hecho. El conductor de la motocicleta, un hombre de 29 años, de nacionalidad colombiana, en unión libre y con estudios de bachillerato, manifestó que presta el servicio de transporte en una motocicleta Yamaha ZZR de color negro, mediante una cuenta de InDrive alquilada a nombre de otra persona.

Por su parte, un testigo de 41 años relató que se encontraba descansando en su finca cuando escuchó los gritos de un hombre que pedía ayuda y decía que lo estaban robando. Según contó, salió con un machete con la intención de auxiliarlo y, al ver a dos personas forcejeando en el suelo, tomó un lazo que usaba para amarrar sus yeguas y, con ayuda de otras dos personas que llegaron al lugar, amarró por los pies al agresor. Posteriormente, llamó a la Policía.