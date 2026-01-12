Peaje de Amagá amplía su operación temporalmente: así funcionarán los carriles

La Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico) anunció este lunes 12 de enero la ampliación temporal del Peaje de Amagá, que conecta a los municipios de Caldas y Amagá, ubicados en el suroeste antioqueño.

Por tal motivo, quedarán habilitados tres carriles y uno de ellos exclusivo para el pago electrónico IP/REV, el cual se realiza de manera automática, permitiendo así una operación más eficiente para quienes transitan por este sector. Esta medida también beneficiará a quienes se movilizan en el sentido Medellín–Amagá, ya que acorta los tiempos de espera, según la entidad.

Cabe recordar que esta ampliación es una medida temporal y se implementa para atender la alta demanda en este punto de tránsito, por lo que invitan a los usuarios a estar atentos a la información sobre esta alternativa de movilidad.

“Invitamos a los usuarios a hacer un uso adecuado de la estación de peaje, optar por alternativas como el tiquete retorno, evitar realizar compras a vendedores informales y, en lo posible, llevar el valor exacto en efectivo, contribuyendo así a un paso más ágil y ordenado”, expresó Covipacífico.