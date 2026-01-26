Medellín, Envigado y Rionegro refuerzan operativos contra piques ilegales en Las Palmas: 489 siniestros reportados entre 2025 y 2026

Con el objetivo de reducir las preocupantes cifras de siniestralidad y de mitigar las carreras clandestinas, las secretarías de Movilidad de Medellín, Envigado y Rionegro anunciaron un plan operativo conjunto en el corredor de Las Palmas, en articulación con la Concesión Túnel Aburrá Oriente, la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional. La estrategia contempla operativos “relámpago” con radares de velocidad, revisión a motocicletas de alto cilindraje y controles focalizados en cada jurisdicción para contrarrestar prácticas de alto riesgo como piques ilegales, exceso de velocidad e incumplimiento de la normatividad vial.

Operativos relámpago y sanciones: el balance de las autoridades

En Medellín, las autoridades reportaron que en lo que va de 2026 se han realizado cinco operativos contra piques en este corredor, luego de cerrar 2025 con 137 intervenciones. Solo el año pasado se impusieron 604 comparendos a motociclistas y se inmovilizaron 84 motos. En 2024, las cifras también fueron altas: 469 comparendos y 102 motocicletas inmovilizadas. Le puede interesar: Comparendos por exceso de velocidad cayeron un 29% con el nuevo modelo de fotomultas en Medellín “Nuestro propósito es proteger la vida de todos los actores viales, por eso vamos a unir todas las capacidades tecnológicas, técnicas y operativas para terminar con estas malas prácticas e irresponsables que ponen en riesgo la vida de quienes transitan por este importante corredor”, aseguró el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, quien además advirtió que se adelantarán acciones administrativas e incluso penales contra grupos identificados que promueven estas conductas a través de redes sociales. Lea más: Esta sería la causa del grave accidente que dejó 2 muertos en variante de Palmas

Cifras de siniestralidad en Las Palmas: motociclistas, las mayores víctimas