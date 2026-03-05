Polémica en Carolina del Príncipe por altercado entre concejal y secretaria de Gobierno: investigan presunta agresión

Una fuerte polémica se desató en el municipio de Carolina del Príncipe luego de que se conociera un altercado entre la secretaria de Gobierno, Laura Andrea Mira, y el concejal conservador Felipe Galeano. El hecho, ocurrido en el parque principal del municipio, se volvió viral en redes sociales y ya es materia de investigación por parte de las autoridades.

Según la información conocida, el episodio se habría presentado el pasado 23 de febrero en un establecimiento público, donde ambos sostuvieron una discusión que, de acuerdo con la denuncia de la funcionaria, habría incluido agresiones físicas y verbales. Tras lo ocurrido, se interpuso una denuncia para que el caso sea investigado por las autoridades competentes.

Le puede interesar: Polémica en Concejo de Medellín: renuncia de El ‘Gury’ a Junta del AMVA terminó en demanda que lo dejaría por fuera

Ante la situación, la Alcaldía de Carolina del Príncipe emitió un comunicado en el que rechazó cualquier forma de violencia contra las mujeres y aseguró que este tipo de conductas no serán toleradas en el municipio. La alcaldesa Ana Isabel Avendaño afirmó que la administración municipal no ignorará hechos de violencia, intimidación o discriminación y reiteró que la dignidad y seguridad de las mujeres es una prioridad institucional.

“El silencio no protege, la indiferencia no es una opción y la violencia jamás será normalizada en nuestro municipio”, señaló la mandataria.

Por su parte, el Concejo Municipal de Carolina del Príncipe también se pronunció a través de un comunicado institucional en el que manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia o intimidación y pidió que los hechos sean esclarecidos por las autoridades competentes con base en pruebas y respetando el debido proceso.

Entérese: Le llueven críticas a concejal de Medellín que salió con un bate en la mano a “declararles la guerra” a manifestantes

La corporación aclaró además que no es un ente investigador, pero sí un escenario institucional que promueve el respeto, el diálogo y la convivencia entre los servidores públicos.

En medio de la controversia, el concejal Felipe Galeano entregó su versión de los hechos en declaraciones recopiladas por el medio Teleantioquia.

“Lo que está circulando no es verdad”, aseguró el concejal, quien rechazó las acusaciones que lo señalan de haber agredido física y verbalmente a la secretaria.

De acuerdo con su relato, la discusión comenzó cuando ambos hablaron de política en el establecimiento público. El concejal reconoció que había ingerido licor y que no estaba “en sus cinco sentidos” en ese momento. Según explicó, el incidente se produjo cuando la funcionaria intentó grabarlo con su celular.

Por el momento, y aunque no es el primer caso de agresión entre un concejal y una secretaria en el departamento, el hecho sí ha despertado la atención de los internautas, quienes rechazaron la situación y pidieron a las autoridades determinar lo ocurrido.